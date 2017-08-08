Телеканал RTL ответил на требование Киева исключить вокалиста Scooter из шоу

«Выбор места и организация выступлений в качестве музыканта находятся исключительно в компетенции Эйч Пи Бакстера либо его менеджеров», — приводит агентство заявление телеканала.

На прошлой неделе посол Украины в ФРГ Андрей Мельник написал в своем твиттере, что он «призвал организаторов кастинг-шоу DSDS исключить из состава жюри Эйч Пи Бакстера, который злостно нарушает законы другой страны».

Scooter выступили в Крыму 4 августа. Группа посетила фестиваль ZBFest в Балаклаве. Секретарь комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной рады Иван Винник после этого заявил РБК, что группа станет «невъездной» на Украине.

Прокуратура страны возбудила уголовное дело по статье «нарушение иностранцами порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». Власти Украины намерены отправить запрос в Германию, чтобы допросить участников группы.