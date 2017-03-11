Telegraph: Тереза Мэй может запустить процедуру выхода Великобритании из ЕС уже на днях

Ожидается, что вечером в понедельник билль о запуске правительством процедуры выхода Великобритании из сообщества будет одобрен обеими палатами британского парламента - Палатой общин и Палатой лордов, последняя из которых больше не будет вносить в этот документ новых поправок. По данным источников, правительство Мэй отвергнет обе внесенные пэрами поправки.

Как уточняется ТАСС, одна из поправок касается защиты прав граждан ЕС, проживающих в Великобритании (то есть фактически оставляет для них возможность остаться в Соединенном Королевстве после Brexit), а вторая требует, чтобы правительство заручилось санкцией парламента, прежде чем заключать с ЕС соглашение о выходе страны из состава Евросоюза.

С учетом имеющегося расклада сил в нижней палате - депутаты Палаты общин должны будут поддержать исполнительную власть и отвергнуть эти поправки. А Палата общин на этот раз, по сведениям издания, не станет мешать правительству и одобрит законопроект тем же днем.

Таким образом уже во вторник утром после того, как билль о Brexit будет ратифицирован королевой Елизаветой II и обретет статус закона, правительству Мэй будет дан зеленый свет для запуска процедуры выхода страны из ЕС. Введение в действие статьи 50 даст автоматический старт двухлетним переговорам британского правительства с Европейской комиссией об условиях Brexit.

Как добавляет The Daily Telegraph, канцлер Германии Ангела Меркель дала понять, что если Тереза Мэй введет на следующей неделе в действие указанную статью, то 27 остающихся в ЕС стран проведут 6 апреля чрезвычайный саммит.