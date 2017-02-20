Телефон Гитлера продан за 240 тысяч долларов

 (18)
bbcrussian.com
понедельник, 20 февраля 2017 г. 11:35
Телефон, которым лидер Третьего рейха Адольф Гитлер пользовался в ходе Второй мировой войны, был продан на американском аукционе за 243 тысячи долларов.
Adolfas Hitleris
© Scanpix

Личность покупателя осталась неизвестна. Торги в городе Чесапик (штат Мэриленд) начались со стартовой цены в 100 тысяч долларов. Красный телефон, на котором выгравировано имя Гитлера, был обнаружен в его подземном бункере в Берлине в 1945 году.

Советские солдаты вручили этот телефон в качестве сувенира британскому офицеру сэру Ральфу Рейнеру вскоре после того, как Германия капитулировала.

По заявлению организаторов торгов, телефон был "оружием массового уничтожения", потому что именно по этому телефону Гитлер отдавал распоряжения, приведшие к многомиллионным жертвам в годы войны.

На аукционе также была продана принадлежавшая Гитлеру фарфоровая статуэтка восточно-европейской овчарки. Она была куплена другим участником аукциона за 24 тысячи 300 долларов.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Глава Пентагона: мы не собираемся захватывать иракскую нефть (3)

Глава Пентагона: мы не собираемся захватывать иракскую нефть
Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что США не намерены захватывать иракскую нефть.

Социалист Ленин Морено лидирует на выборах президента Эквадора (1)

Leninas Moreno
Кандидат правящей социалистической партии Эквадора "Альянс ПАИС", бывший вице-президент Ленин Морено лидирует на выборах президента страны.

Ученые хотят повторить экспедицию Нансена вокруг Северного полюса (3)

Ученые хотят повторить экспедицию Нансена вокруг Северного полюса
Германия объявила о планах проведения крупнейшей арктической экспедиции в истории.

В Сети появилось видео нападения на брата Ким Чен Ына (1)

В Сети появилось видео нападения на брата Ким Чен Ына
В интернете появилось видео нападения на Ким Чон Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Записи камер видеонаблюдения аэропорта Куала-Лумпура были опубликованы японским телеканалом Fuji TV.

В Донбассе вступает в силу режим прекращения огня (5)

В Донбассе вступает в силу режим прекращения огня
С понедельника в Донбассе должен вступить в силу режим прекращения огня.
Facebook друзья
Rambler's Top100