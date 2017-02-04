Таможня США разрешила въезд в страну гражданам мусульманских стран

В авиакомпании Qatar Airways в ответ заявили, что приступают к допуску пассажиров на борт незамедлительно. Компания Air France также заявила, что намерена возобновить перевозки граждан, попавших под действие указа.

Согласно решению таможенной службы, граждане семи мусульманских стран, о которых шла речь в президентском распоряжении, смогут пересечь границу США в соответствии с имеющимися у них документами (действующими визами или грин-картами).

О решении таможенной службы стало известно спустя всего несколько часов после того, как федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон) приостановил действие миграционного указа Трампа.

Чуть позже в Белом доме сообщили о намерении минюста оспорить это решение. В ведомстве назвали миграционный указ Трампа правомерным и целесообразным.

С момента издания указа были аннулированы около 100 тысяч уже выданных американских виз. В то же время власти США отмечали, что все мигранты с постоянным видом на жительство беспрепятственно попадают в США.

Указ о прекращении приема беженцев и выдачи виз гражданам семи государств, населенных преимущественно мусульманами, был подписан президентом США Дональдом Трампом 27 января.

Указом для граждан Судана, Йемена, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана и Сирии введен 90-дневный запрет на въезд в Соединенные Штаты. Также прекращен на неопределенный срок прием сирийских беженцев. Программа приема беженцев из других стран заморожена на 120 дней.

Вступление указа в силу спровоцировало хаос в международных аэропортах США, так как уже прибывшим в страну людям с действующими визами отказывали в пересечении границы.