Талибы напали на военную базу в Афганистане, 15 погибших

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bbcrussian.com
пятница, 26 мая 2017 г. 18:02
По меньшей мере 15 афганских военнослужащих погибли в результате нападения талибов на военную базу в Шах Вали Кот в провинции Кандагар.
Talibai
© Scanpix

Еще пять человек получили ранения, сообщили в министерстве обороны Афганистана.

Нападение произошло через десять дней после атаки талибов на еще одну военную базу в этом районе.

В конце апреля боевики движения Талибан убили по меньшей мере 140 афганских военнослужащих на базе в пригороде Мазари-Шарифа на севере Афганистана.

После этого нападения министр обороны Афганистана и начальник генштаба ушли в отставку.

В начале марта более 30 человек погибли и свыше были 50 ранены в результате нападения боевиков на крупнейший военный госпиталь в Кабуле. Ответственность за атаку взяло на себя "Исламское государство" (запрещено в России и других странах). Боевики тогда переоделись врачами.

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