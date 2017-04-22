Талибы напали на афганскую военную базу и убили 140 человек

 (3)
bbcrussian.com
суббота, 22 апреля 2017 г. 10:21
Боевики движения Талибан убили по меньшей мере 140 афганских военнослужащих на базе в пригороде Мазари-Шарифа на севере Афганистана.
Talibas
© Scanpix

По сообщениям афганских властей, во время нападения на военную базу они переоделись в форму правительственной армии.

Это самые большие жертвы при нападении на военную базу в Афганистане.

Представитель властей в Мазари-Шариф, где произошло нападение, сообщил, что погибли не менее 140 военнослужащих, многие ранены. Другие чиновники допускают, что число жертв может увеличиться, пишет Рейтер.

Представитель вооруженных сил страны рассказал, что нападение произошло в тот момент, когда солдаты выходили из мечети на территории базы после пятничной молитвы. Боевики также расстреляли солдат, находившихся в столовой.

Талибы, в свою очередь, заявили, что использовали подрывников-самоубийц, чтобы прорвать внешний периметр обороны базы.

Бой продолжался в течение всего дня, и военные считают, что число погибших возрастет.

Со стороны талибов потери составили как минимум десять человек.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Трамп рассказал о прекрасном взаимопонимании с Меркель (9)

Angela Merkel ir Donaldas Trumpas
Президент США заявил, что из всех мировых лидеров именно с Меркель у него сложилось невероятное взаимопонимание.

Сына депутата Госдумы РФ в США приговорили к 27 годам за кибермошенничество (17)

Сына депутата Госдумы РФ в США приговорили к 27 годам за кибермошенничество
Россиянин Роман Селезнев приговорен к длительному тюремному сроку в США за кражу номеров кредитных карт. Другому гражданину РФ в США предъявлены обвинения.

Футболистов "Боруссии" хотели убить ради биржевой игры (6)

Sprogimas šalia Dortmundo Borussia autobuso
Взрывы у автобуса команды из Дортмунда были устроены для игры на понижение. Выходец из России Сергей В. подозревается в попытке заработать на обвале акций футбольного клуба.

Пентагон: спецназ США нашел и убил в Сирии командира ИГ (12)

Пентагон: спецназ США нашел и убил в Сирии командира ИГ
Американские военные выследили и убили на территории Сирии одного из лидеров экстремистской организации "Исламское государство".

Талибы напали на афганскую военную базу и убили 140 человек (3)

Talibas
Боевики движения Талибан убили по меньшей мере 140 афганских военнослужащих на базе в пригороде Мазари-Шарифа на севере Афганистана.
Facebook друзья
Rambler's Top100