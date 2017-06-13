Тайвань потерпел крупное поражение в борьбе за признание

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Deutsche Welle
вторник, 13 июня 2017 г. 11:21
В борьбе за международное признание Тайвань потерпел крупное поражение. После многих десятилетий, важный союзник Тайваня - Панама - во вторник, 12 июня, разорвала дипломатические отношения с Тайбэем и вместо этого установила полномасштабные отношения с КНР, сообщил в Twitter президент Панамы Хуан Карлос Варела.
Tsai Ing-wen
© Vida Press

Хуан Карлос Варела заявил, что Панама и КНР объявляют о незамедлительном признании друг друга и устанавливают отношения на уровне посольств. Он объяснил это "интересами и волей обоих народов", а также важной ролью, которую Китай играет в экономике центральноамериканского государства. Тем самым Панама признала политику одного Китая, проводимую Пекином.

Отныне Тайвань признают суверенным государством лишь 20 преимущественно малых стран. Германия представлена в Тайбэе лишь Немецким институтом. Пекин, руководствуясь доктриной одного Китая, не позволяет иметь дипломатические отношения и с КНР, и с Тайванем.

Тайвань провозгласил себя Республикой Китай в 1949 году после бегства на этот остров приверженцев партии Гоминьдан, проигравших в гражданской войне в Китае коммунистам во главе с Мао Цзэдуном. С тех пор Пекин считает Тайвань мятежной провинцией и угрожает насильственно воссоединить ее с материковым Китаем. На международном уровне Пекин стремится изолировать Тайвань. Только в декабре отношения с Тайванем разорвало африканское островное государство Сан-Томе и Принсипи.

Deutsche Welle
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Tsai Ing-wen
В борьбе за международное признание Тайвань потерпел крупное поражение. После многих десятилетий, важный союзник Тайваня - Панама - во вторник, 12 июня, разорвала дипломатические отношения с Тайбэем и вместо этого установила полномасштабные отношения с КНР, сообщил в Twitter президент Панамы Хуан Карлос Варела.
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