Таец убил дочь и покончил с собой в прямом эфире на Facebook

bbcrussian.com
вторник, 25 апреля 2017 г. 19:24
Гражданин Таиланда в ходе прямого эфира на Facebook убил собственную дочь и покончил жизнь самоубийством, сообщает тайская полиция. Соцсеть удалила запись и принесла семье мужчины извинения в связи с "отвратительным" инцидентом.
© DELFI / Domantas Pipas

Как сообщается, 21-летний таец находился в заброшенном отеле на острове Пхукет. Родственники мужчины увидели трансляцию и сообщили в полицию, однако наряды прибыли на место слишком поздно, чтобы спасти мужчину или его дочь.

Причиной поступка мужчины следователи назвали проблемы в семье. Во вторник родственники забрали из больницы тела мужчины и дочери.

Перед тем как запись трансляции была удалена, она успела разойтись по соцсетям и попасть в СМИ. В течение нескольких часов соцсеть удалила видеозапись и принесла извинения.

"Это отвратительный инцидент и мы соболезнуем семье жертвы. На Facebook абсолютно точно нет места материалам такого рода, этот материал удален", - говорилось в заявлении администрации соцсети.

Ролик загрузили и на YouTube, однако сотрудники Би-би-си сообщили об этом администрации сайта и через несколько минут ролик был удален. Его успели посмотреть около двух тысяч человек.

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