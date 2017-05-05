Таджикские власти: акция "Бессмертный полк" противоречит исламу

"Согласно исламским традициям недопустимо выходить на улицу и проспекты с портретами погибших, данная акция противоречит исламским и мазхабским ценностям. Кроме того, продолжение войны в приграничных зонах Таджикистана и Афганистана не позволяет проводить дополнительные акции", - говорится в официальном заявлении.

Ранее подобная критика в адрес акции со стороны мусульман не звучала.

В частности, в России акции "Бессмертный полк" уже проходили в Татарстане, Ингушетии, Чечне - регионах с большой долей мусульманского населения.

Акцию также поддерживал совет муфтиев России.

"Акцию "Бессмертный полк" с самого основания поддерживают сотни тысяч мусульман из разных регионов России. В День Победы с транспарантами о подвигах своих предках выходят тысячи татар, башкир, казахов, дагестанцев, чеченцев, азербайджанцев, ингушей и других представителей мусульманских народов", - заявлял духовный лидер российских мусульман Равиль Гайнутдин зимой прошлого года.

Ранее сообщалось, что от проведения акции "Бессмертный полк" отказались в Узбекистане.

"Шествие "Бессмертного полка" не состоится в этом году по причине сложившейся во всем мире сложной политической обстановки. Мы считаем, что это является правильным решением наших властей, поскольку нам не нужен второй Питер [вероятно, речь идет о взрыве в Петербурге]", - говорилось в заявлении узбекских организаторов.

Позднее на сайте акции появилось сообщение, что речь идет не об отмене, а об изменении формата ее проведения.

"Бессмертный полк" - общественная акция, проводящаяся в День Победы, в ходе которой участники идут колонной и несут транспаранты с фотопортретами своих родственников, участвовавших во Второй мировой войне.