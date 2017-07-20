Сына Трампа допросят по делу о связях с Россией вместе с Браудером

 (2)
bbcrussian.com
четверг, 20 июля 2017 г. 19:05
Старший сын и экс-глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт дадут показания в судебном комитете сената США, а зять Джаред Кушнер - в комитете сената по разведке. В обоих случаях тема слушаний - предполагаемое вмешательство России в американские выборы.
Donaldas Trumpas Jaunesnysis
© AP / Scanpix

Как говорится на сайте судебного комитета, слушания с участием Дональда Трампа-младшего и Пола Манафорта назначены на 26 июля.
На слушания в тот же день вызван и бывший репортер Wall Street Journal и основатель коммерческой разведывательной компании Fusion GPS Гленн Симпсон, который до избрания Трампа президентом собирал на него компромат и расследовал его возможные связи с Кремлем.

Также судебный комитет Сената выслушает свидетельства бизнесмена Уильяма Браудера - главного инициатора принятия в США "закона Магнитского", который вводит санкции против ряда российских чиновников и силовиков.

У Джареда Кушнера 24 июля состоится отдельная встреча за закрытыми дверями с комитетом сената по разведке.

Как стало недавно известно, Трамп-младший, Кушнер и Манафорт в 2016 году встречались с российским юристом Натальей Весельницкой - активным лоббистом против "закона Магнитского".

Ожидается, что сенаторы допросят всех троих о связях близкого круга Трампа с российскими первыми лицами.

Это самые масштабные слушания с тех пор, как по "российскому делу" свидетельствовал уволенный глава ФБР.

Как сообщает газета Independent, в 2015 году Гленн Симпсон вместе с бывшим агентом британской разведслужбы МИ-6 Кристофером Стилом расследовали связи Трампа и Кремля. Они действовали по заданию республиканцев-оппонентов Трампа, которые не желали его выдвижения кандидатом в президенты от Республиканской партии.

Издание пишет, что Симсона и Стила так потрясли добытые сведения, что они продолжили работать без оплаты, а затем решили передать найденные сведения американским и британским спецслужбам.

Однако ФБР проигнорировала "компромат на Трампа", предпочтя обратить внимание расследование электронных писем Хиллари Клинтон, пишет Independent.

Затем "досье Трампа" опубликовало интернет-издание Buzzfeed. В нем, в частности, содержатся утверждения, что у России есть компромат на избранного президента США.

Сайт предупреждал читателей, что подтвердить или опровергнуть содержащуюся в документе информацию не удалось, и что доклад содержит ошибки. Тем не менее, он быстро разошелся по другим СМИ.

Изложенные в документе сведения назвали ложью и Трамп, и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Кроме того, интернет-пользователи нашли в документе несколько нестыковок.

В своей публикации BuzzFeed упоминал, что автором документа считают бывшего сотрудника британской разведки, но его имени не приводил. Би-би-си сумела выяснить, что скорее всего речь идет о Кристофере Стиле.
Сенат, Белый дом и министерство юстиции расследуют предполагаемое вмешательство России в выборы президента США с целью склонить голоса в пользу Трампа. Также проверяется возможная связь между Кремлем и командой Трампа - Россия и Трамп это отрицают.

Наталья Весельницкая - российский адвокат, которая представляла в США интересы россиянина Дениса Кацыва по делу, связанному с Сергеем Магнитским.
Как сообщала New York Times, перед встречей с Трампом-младшим, Кушнером и Манафортом в "Трамп-тауэр" Весельницкая пообещала им предоставить компрометирующие сведения о сопернице Трампа в президентской гонке Хиллари Клинтон.

На встрече также присутствовал российский лоббист Ринат Ахметшин, которого СМИ называют бывшим сотрудником советских спецслужб.
Трамп-младший говорил, что, несмотря на обещания, никакой информации в отношении Клинтон Весельницкая не предоставила.

В среду сама Весельницкая заявила телеканалу Russia Today, что также хочет выступить перед сенатом по этому вопросу.

Ранее в интервью телеканалу Эн-би-си Весельницкая утверждала, что никак не связана с российскими властями и просто лоббировала отмену санкций против россиян в США.

Двумя неделями ранее на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге состоялась первая официальная встреча президентов Путина и Трампа, на которой последний затронул тему возможного российского вмешательства в американские выборы.

После встречи представители обеих сторон подчеркивали, что она прошла в очень доброжелательной атмосфере. Трамп назвал встречу "потрясающей".

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Сына Трампа допросят по делу о связях с Россией вместе с Браудером (2)

Donaldas Trumpas Jaunesnysis
Старший сын и экс-глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт дадут показания в судебном комитете сената США, а зять Джаред Кушнер - в комитете сената по разведке. В обоих случаях тема слушаний - предполагаемое вмешательство России в американские выборы.

Президентом Индии избран националист из касты неприкасаемых Ковинд

Президентом Индии избран националист из касты неприкасаемых Ковинд
Новым президентом Индии стал Рам Натх Ковинд, представитель правящей партии Бхаратия джаната парти. Он - ветеран индуистской организации, которую обвиняют в разжигании ненависти к мусульманам.

Нетаньяху назвал безумной политику Евросоюза в отношении Израиля (4)

Benjaminas Netanyahu
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху на встрече в Будапеште с лидерами Венгрии, Польши, Чехии и Словакии подверг резкой критике политику Европейского союза в отношении Израиля и назвал ее безумной. Об этом сообщает NEWSru Israel.

Пресса США: Трампу все равно, что скажут СМИ о его отношениях с Путиным (5)

Пресса США: Трампу все равно, что скажут СМИ о его отношениях с Путиным
Весть о продолжительной беседе Дональда Трампа и Владимира Путина на банкете 7 июля в Гамбурге произвела сенсацию, которой не было бы, если бы на месте Трампа был Джордж Буш или Барак Обама.

В Донбассе за сутки погибли девять украинских военнослужащих (16)

В Донбассе за сутки погибли девять украинских военнослужащих
За сутки в Донбассе погибли сразу девять украинских военнослужащих, еще пятеро получили ранения, сообщил представитель министерства обороны Украины Андрей Лысенко.
Facebook друзья