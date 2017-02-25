Сына Мохаммеда Али задержала иммиграционная служба из-за звучащего по-арабски имени

NEWSru.com
суббота, 25 февраля 2017 г. 12:16
Сына легендарного боксера Мохаммеда Али задержала иммиграционная служба из-за звучащего по-арабски имени. Произошло это во Флориде в международном аэропорту Форт-Лодердейл. О многочасовом опросе сообщает издание Courier-Journal со ссылкой на адвоката семьи Али Криса Манчини.
© Reuters/Scanpix

Мохаммед Али-младший, 44-летний сын известного американского боксера, вместе со своей матерью Халильей Камачо-Али прибыли в аэропорт Флориды из Ямайки 7 февраля. Там они выступали на мероприятии в рамках Месяца черной истории. В ходе опроса Али-младший сообщил, что исповедует ислам, после чего был вынужден почти два часа беседовать с сотрудниками иммиграционной службы, которые, в частности, интересовались местом его рождения и происхождением.

"Для семьи Али совершенно ясно, что это непосредственно связано с усилиями Дональда Трампа выдворить мусульман из США", - заявил Манчини. Али-младший родился в Филадельфии и является гражданином США, напоминает ТАСС.

Легендарный американский боксер Мохаммед Али (урожденный Кассиус Марселлус Клей) скончался 3 июня 2016 года в возрасте 74 лет. Олимпийский чемпион в полутяжелой весовой категории (1960), абсолютный чемпион мира в тяжелом весе (1964-1966, 1974-1978). "Спортсмен века" по версиям BBC и Sports Illustrated (1999). За профессиональную карьеру Али провел 61 бой, одержав 56 побед (в том числе 37 нокаутом) и потерпев пять поражений.

В конце января Трамп подписал указ по ужесточению иммиграционной политики, из-за которого в США разгорелись жаркие споры и были начаты судебные разбирательства. Этот документ, в частности, приостановил на 120 дней программу размещения в США беженцев и установил запрет продолжительностью 90 дней на допуск в Соединенные Штаты граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Впоследствии федеральный суд в Сиэтле ввел временный запрет на выполнение указа, апелляция американского Минюста на это решение была отклонена. После этого Трамп заявил, что вскоре намерен издать новый указ в области ужесточения иммиграционного режима США. Ожидается, что это произойдет на следующей неделе.

NEWSru.com
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