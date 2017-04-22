Сына депутата Госдумы РФ в США приговорили к 27 годам за кибермошенничество

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Deutsche Welle
суббота, 22 апреля 2017 г. 10:38
Россиянин Роман Селезнев приговорен к длительному тюремному сроку в США за кражу номеров кредитных карт. Другому гражданину РФ в США предъявлены обвинения.
© Shutterstock nuotr.

Американский суд в пятницу, 21 апреля, приговорил россиянина Романа Селезнева к 27 годам заключения за кибермошенничество. Сын депутата Госдумы РФ от ЛДПР Валерия Селезнева был признан виновным в краже номеров кредитных карт и перепродаже их на черном рынке.

Селезнев был арестован в 2014 году на Мальдивских островах. В его ноутбуке были обнаружены номера 1,7 млн кредитных карт. Россиянина доставили в США, где присяжные признали его виновным по 38 из 40 предъявленных эпизодов обвинения, среди них мошенничество с использованием электронных средств сообщения, банковское мошенничество, взлом компьютерных систем и кража личных данных. Согласно обвинению, действия хакера нанесли кредитным компаниям ущерб примерно в 170 миллионов долларов.

Российскому программисту предъявили обвинения

Между тем в пятницу в США было предъявлено обвинение другому россиянину - Петру Левашову. Его обвиняют во взломе тысяч компьютеров для получения доступа к личным данным пользователей. Он был задержан 8 апреля 2017 года в Барселоне на основании международного ордера, выданного Интерполом в соответствии с запросом США. Левашов управлял ботнетом под названием Kelihos, который распространял огромные объемы электронных писем. Kelihos также мог устанавливать на компьютеры вредоносное программное обеспечение, которое перехватывало пароли от банковских счетов пользователей.

Deutsche Welle
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