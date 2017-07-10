Сын Трампа объяснил, почему согласился на встречу с юристом из России

Deutsche Welle
понедельник, 10 июля 2017 г. 14:05
Дональд Трамп-младший пошел на встречу с российским юристом Натальей Весельницкой после того, как ему сообщили, что у нее есть порочащие Хиллари Клинтон сведения, узнала The New York Times.
© Reuters / Scanpix

Старшему сыну президента США Дональду Трампу-младшему обещали предоставить компромат на кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, после чего он согласился на встречу с прокремлевским юристом Натальей Весельницкой в июне 2016 года. Об этом газета пишет в воскресенье, 9 июля, со ссылкой на трех советников при Белом доме и два осведомленных источника.

Отчеты о встрече - это фактически первое доведенное до широкой общественности указание на то, что по крайней мере некоторые члены кампании Трампа были готовы "воспользоваться помощью России" в предвыборной гонке, отмечает издание.

Сам Дональд Трамп-младший так прокомментировал события той встречи, на которую он, по его собственным словам, пошел "по просьбе знакомого".

"После обмена любезностями эта женщина (Весельницкая. - Ред.) сообщила, что у нее есть информация о том, что частные лица, связанные с Россией, спонсировали Национальный комитет Демократической партии США и поддерживали госпожу Клинтон", - рассказал он.

По словам сына президента США, сведения были "неконкретными, неоднозначными и невразумительными". "Достаточно быстро стало ясно, что ценной информации у нее нет", - цитирует The New York Times его заявление, сделанное 9 июля.

Разговор был направлен в другое русло

После этого его собеседница направила разговор в русло тем, связанных с "актом Магнитского" и "законом Димы Яковлева". По словам Трампа-младшего, ему стало ясно, что утверждения о наличии компромата на Клинтон были всего лишь поводом к встрече, основной целью которой являлась дискуссия по вопросам вышеуказанных законодательных актов.

Дональд Трамп-младший также сообщил, что лично попросил бывшего главу избирательного штаба его отца Пола Манафорта и зятя Трампа Джареда Кушнера присутствовать на мероприятии, однако заранее не сообщил о его предмете.
Представители Манафорта и Кушнера на просьбу газеты о комментарии не ответили. По словам пресс-секретаря адвоката главы американского государства Марка Коралло, Трамп "не знал о встрече и не присутствовал на ней".

Кушнер и Манафорт подтвердили факт встречи

Ранее Дональд Трамп-младший отрицал какое бы то ни было сознательное сотрудничество с российскими гражданами и обсуждение политики США, связанной с Россией, в ходе предвыборной кампании отца.

О встрече стало известно лишь недавно из заполненных Кушнером документов для получения допуска к конфиденциальной информации, а также из показаний Манафорта в рамках расследования Конгресса США о связях команды Трампа с РФ.

Deutsche Welle
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Сын Трампа объяснил, почему согласился на встречу с юристом из России

Сын Трампа объяснил, почему согласился на встречу с юристом из России
Дональд Трамп-младший пошел на встречу с российским юристом Натальей Весельницкой после того, как ему сообщили, что у нее есть порочащие Хиллари Клинтон сведения, узнала The New York Times.
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