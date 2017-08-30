Сын Трампа даст показания Сенату по делу о вмешательстве РФ в выборы

Об этом во вторник, 29 августа, сообщает CNN. Сенат пригласил Трампа-младшего дать показания еще в июле.

Помимо этого сообщается, что спецпрокурор США по России Роберт Мюллер направил повестки Мелиссе Лауренце, адвокату фирмы, формально представлявшей экс-главу избирательного штаба Трампа Пола Манафорта, а также Джейсону Мэлони, пресс-секретарю Манафорта.

Американские спецслужбы подозревают, что Москва вмешалась в избирательную кампанию в США, чтобы помочь Дональду Трампу победить на выборах.

Специальный прокурор и несколько комитетов Конгресса занимаются расследованием того, не вступали ли члены избирательного штаба Трампа в сговор с представителями Кремля.