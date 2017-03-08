Сын Ким Чен Нама записал видеообращение с подробностями о себе

Молодой человек представился как Ким Хан Соль из Северной Кореи. Он показал паспорт, данные из которого на записи закрыты.

«Моего отца убили несколько дней назад. Я с матерью и сестрой. Мы надеемся, что скоро эта ситуация уладится» — сказал он.

Где и когда была сделана запись, не сообщается.

Источник телеканала Channel News Asia подтвердил, что запись действительно сделал Ким Хан Соль. Правительства Нидерландов, Китая, США и еще одной неназванной страны предоставили помощь его семье, сообщает Reuters.

Ким Хан Соль — сын второй жены Ким Чен Нама, пишет Reuters.

Ким Чен Нам был убит в международном аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля. На него напали две женщины, которые применили высокотоксичное нейропаралитическое вещество VX.

Южнокорейское издание The Korea Times сообщало, что к убийству может быть причастен Ким Чен Ын. По данным издания, поводом для этого могли стать зарубежные счета и наследство их родственников, которые перешли к Ким Чен Наму.

Ким Чен Нам с 2001 года жил за границей со своей семьей.