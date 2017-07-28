Свободный въезд из ЕС в Британию будет ограничен

В интервью радиопрограмме Би-би-си Today Льюис не стал уточнять, каким образом власти намерены регулировать потоки мигрантов после вступления в силу "брексита". По его словам, закон о миграции должен быть внесен в парламент в 2018 году.

Министр внутренних дел Британии Эмбер Радд ранее отмечала, что новые меры не станут непреодолимой стеной для мигрантов.

В своей статье в газете Financial Times Радд подчеркнула, что Соединенное Королевство продолжит привлекать "самых талантливых и лучших" мигрантов со всего мира.

Британские министры также пообещали провести широкие консультации с представителями бизнеса, профсоюзов и вузов для обсуждения их позиции по миграционным ограничениям.

МВД Британии уже попросило консультативный комитет по вопросам миграции оценить региональное распределение миграции из ЕС, зависимость отдельных секторов от труда мигрантов и роль сезонного фактора.

"Фантастический эффект"

Как пояснила Эмбер Радд, новая иммиграционная система должна повысить государственный контроль над числом прибывающих в страну людей.

По словам главы МВД, это даст британцам "уверенность в том, что мы применяем свои собственные правила к тем, кого мы хотим впускать в страну, а также поможет снизить чистую миграцию до стабильных уровней".

Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон заявил, что хотя миграция оказывала "фантастический эффект на энергию и динамичность экономики", "это не означает, что ее нельзя контролировать".

Теневой министр внутренних дел Дайан Эббот отметила, что сегодня "ведется слишком много горячих споров и нет достаточной ясности по поводу миграции", поэтому необходим объективный и полноценный анализ информации.

Новые меры по сдерживанию миграции были включены в план реализации выхода Британии из Евросоюза, опубликованный правительством Соединенного Королевства в феврале этого года.

Согласно этому плану, приоритетами в рамках новой системы будет возмещение недостатка рабочей силы в отдельных отраслях и помощь желающим получить в Британии образование.

Также в соответствии с планом Британия будет стремиться как можно быстрее достигнуть с европейскими странами соглашения о правах британцев, живущих в ЕС, и граждан европейских стран, живущих в Британии.