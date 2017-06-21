Супруга королевы Елизаветы II госпитализировали с инфекцией

bbcrussian.com
среда, 21 июня 2017 г. 18:55
Супруг британской королевы Елизаветы II принц Филипп, герцог Эдинбургский, госпитализирован в качестве меры предосторожности из-за инфекционного заболевания.
© DELFI / Kiril Čachovskij

В сообщении Букингемского дворца говорится, что герцог Эдинбурский вечером во вторник был доставлен в больницу короля Эдуарда VII для лечения инфекции. Также в Букингемском дворце отметили, что принц Филипп пребывает в хорошем настроении.

10 июня ему исполнилось 96 лет.

В мае Букингемский дворец объявил, что принц Филипп осенью отойдет от дел и перестанет исполнять свои церемониальные обязанности.

Как говорилось в официальном заявлении королевского двора, "Его королевское высочество, герцог Эдинбургский принял решение с осени не участвовать больше в официальных мероприятиях. Это его решение нашло полную поддержку королевы".

В прошлом году принц Филипп провел 110 дней, принимая участие в официальных мероприятиях, и стал пятым по занятости членом британской королевской семьи. Он остается патроном, президентом или членом более 780 организаций и благотворительных обществ.

В ноябре Елизавета II и герцог Эдинбургский отмечают 70-ю годовщину свадьбы.

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