Сухуми: безвизовый режим Шенгена для Грузии не коснется Абхазии

Заявление министра иностранных дел Грузии Михаила Джанелидзе о том, что безвизовым режимом смогут пользоваться жители отколовшихся от Грузии регионов, Сухуми называет "очередной неуклюжей попыткой тбилисских властей "вовлечь" граждан Республики Абхазия в политико-правовое пространство Грузии".

"Нет сомнений, что эта новая попытка Тбилиси втянуть граждан нашей страны в Грузию, как и все предыдущие, заведомо обречена на провал, - говорится в заявлении абхазских властей. - Если грузинские руководители искренне обеспокоены вопросами свободы передвижения граждан Республики Абхазия, то им следует отказаться от политики международной изоляции наших граждан, которым по вине Тбилиси отказывают во въезде в страны ЕС".

Комментируя накануне решение Европарламента об отмене виз для граждан Грузии, Михаил Джанелидзе отметил, что безвизовый режим также касается жителей оккупированных территорий Грузии.

"Эта возможность доступна и им. Мы хотим, чтобы не только либерализация виз, но и другая польза, полученная на пути нашей евроинтеграции, была максимально доступна также жителям оккупированных территорий", - заявил Джанелидзе.

Депутаты Европарламента на пленарном заседании в четверг проголосовали за предоставление Грузии безвизового режима при посещении ее гражданами стран Шенгенской зоны.

Отмена визового режима касается краткосрочных поездок (до 90 дней в 180-дневный период) и относится к гражданам Грузии, имеющим биометрические паспорта.

Теперь отмену виз для граждан Грузии предстоит утвердить Совету ЕС. Решение вступит в силу после его публикации в официальном журнале Евросоюза вместе со вступлением в силу обновленного механизма приостановления безвизового режима, утвержденного Европарламентом 15 декабря.

Переговоры о безвизовом въезде граждан Грузии в ЕС велись с 2012 года.

В марте прошлого года Еврокомиссия предложила органам законодательной власти Евросоюза отменить визовый режим с Грузией. Еврокомиссия объяснила свое предложение внушительным прогрессом, которого, по ее мнению, Грузия добилась в реформировании своей судебно-правовой системы. По мнению еврокомиссаров, отмена виз укрепит культурные и деловые связи Евросоюза с Грузией.