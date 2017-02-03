Сухуми: безвизовый режим Шенгена для Грузии не коснется Абхазии

 (6)
bbcrussian.com
пятница, 3 февраля 2017 г. 16:30
Министерство иностранных дел де-факто отколовшейся от Грузии Абхазии заявило, что принятое накануне решение Европарламента об отмене визового режима для граждан Грузии не касается граждан Абхазии.
© P. Rozvalkos nuotr.

Заявление министра иностранных дел Грузии Михаила Джанелидзе о том, что безвизовым режимом смогут пользоваться жители отколовшихся от Грузии регионов, Сухуми называет "очередной неуклюжей попыткой тбилисских властей "вовлечь" граждан Республики Абхазия в политико-правовое пространство Грузии".

"Нет сомнений, что эта новая попытка Тбилиси втянуть граждан нашей страны в Грузию, как и все предыдущие, заведомо обречена на провал, - говорится в заявлении абхазских властей. - Если грузинские руководители искренне обеспокоены вопросами свободы передвижения граждан Республики Абхазия, то им следует отказаться от политики международной изоляции наших граждан, которым по вине Тбилиси отказывают во въезде в страны ЕС".

Комментируя накануне решение Европарламента об отмене виз для граждан Грузии, Михаил Джанелидзе отметил, что безвизовый режим также касается жителей оккупированных территорий Грузии.

"Эта возможность доступна и им. Мы хотим, чтобы не только либерализация виз, но и другая польза, полученная на пути нашей евроинтеграции, была максимально доступна также жителям оккупированных территорий", - заявил Джанелидзе.

Депутаты Европарламента на пленарном заседании в четверг проголосовали за предоставление Грузии безвизового режима при посещении ее гражданами стран Шенгенской зоны.

Отмена визового режима касается краткосрочных поездок (до 90 дней в 180-дневный период) и относится к гражданам Грузии, имеющим биометрические паспорта.

Теперь отмену виз для граждан Грузии предстоит утвердить Совету ЕС. Решение вступит в силу после его публикации в официальном журнале Евросоюза вместе со вступлением в силу обновленного механизма приостановления безвизового режима, утвержденного Европарламентом 15 декабря.

Переговоры о безвизовом въезде граждан Грузии в ЕС велись с 2012 года.

В марте прошлого года Еврокомиссия предложила органам законодательной власти Евросоюза отменить визовый режим с Грузией. Еврокомиссия объяснила свое предложение внушительным прогрессом, которого, по ее мнению, Грузия добилась в реформировании своей судебно-правовой системы. По мнению еврокомиссаров, отмена виз укрепит культурные и деловые связи Евросоюза с Грузией.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

В Париже втрое поднят налог на пустующие дома и квартиры (2)

В Париже втрое поднят налог на пустующие дома и квартиры
Власти французской столицы в целях борьбы с хронической нехваткой жилья утроили налог на пустующие дома. Нововведение является частью плана Городского совета по сокращению числа домов для отдыха в Париже.

Канада: сотрудник монетного двора прятал золотые слитки в своем анусе (3)

Канада: сотрудник монетного двора прятал золотые слитки в своем анусе
В Канаде суд провинции Онтарио вынес приговор 35-летнему уже бывшему сотруднику Королевского монетного двора Лестону Лоуренсу, который признан виновным в дерзкой краже золота со своего рабочего места. Десятки слитков драгметалла злоумышленник прятал в собственной прямой кишке.

Сухуми: безвизовый режим Шенгена для Грузии не коснется Абхазии (6)

Сухуми: безвизовый режим Шенгена для Грузии не коснется Абхазии
Министерство иностранных дел де-факто отколовшейся от Грузии Абхазии заявило, что принятое накануне решение Европарламента об отмене визового режима для граждан Грузии не касается граждан Абхазии.

У входа в Лувр военный открыл огонь по человеку с мачете

Prie Paryžiaus Luvro muziejaus pašautas ginkluotas vyras
Французский военнослужащий, стоящий на охране Лувра, открыл огонь по мужчине с ножом. Сообщается, что мужчина напал на солдата и успел ранить его в голову. При этом он выкрикивал "Аллах акбар".
Facebook друзья
Rambler's Top100