Суд Южной Кореи выдал ордер на арест экс-президента

bbcrussian.com
пятница, 31 марта 2017 г. 11:30
Суд в Южной Корее выдал ордер на арест экс-президента страны Пак Кын Хе. По закону, после задержания она может находиться под стражей в течение 20 дней, пока будет вестись расследование обвинений во взяточничестве и превышении должностных полномочий.
Park Geun-hye
© AP / Scanpix

Ареста экс-президента на этой неделе потребовала прокуратура Южной Кореи. "Обвиняемая злоупотребляла своей огромной властью и статусом президента, чтобы получать взятки от компаний и ущемлять их права на свободу корпоративного управления", — говорилось в заявлении прокуратуры.

Прокуроры утверждают, что собрали большое количество доказательств, но Пак Кын Хе отрицает большинство обвинений. По их мнению, есть риск уничтожения улик, если Пак Кын Хе останется на свободе.

10 марта Конституционный суд страны объявил об импичменте Пак Кын Хе: с этого момента она потеряла иммунитет от уголовного преследования.

Политический скандал в Южной Корее разгорелся в октябре 2016 года, после того как стало известно, что Пак Кын Хе в нарушение закона привлекла к участию в государственных делах свою подругу Чхве Сун Силь, в том числе дала ей доступ к секретной информации.

Позже в прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные Чхве Сун Силь.

Утверждалось, что подруга экс-президента, не занимая государственных постов, вмешивалась в дела президентской администрации и получала выгоду, используя связи с главой государства. По оценке особой следственной комиссии, президенту и ее подруге удалось получить от Samsung около 120 млн долларов.

И подруга президента, и фактический глава корпорации Samsung находятся под арестом.

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Суд Южной Кореи выдал ордер на арест экс-президента

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Суд в Южной Корее выдал ордер на арест экс-президента страны Пак Кын Хе. По закону, после задержания она может находиться под стражей в течение 20 дней, пока будет вестись расследование обвинений во взяточничестве и превышении должностных полномочий.

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