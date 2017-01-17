Суд в Германии отказался запрещать ультраправую партию

bbcrussian.com
вторник, 17 января 2017 г. 15:30
Федеральный конституционный суд Германии отклонил иск Федерального совета страны, бундесрата, с требованием запретить ультраправую Национал-демократическую партию Германии (НДПГ).
© AOP nuotr.

Как отметил судья Андреас Фоскуле в ходе заседания во вторник, суд не нашел доказательств того, что члены партии планировали и имели возможность организовать государственный переворот в стране.

Судья также отметил, что у НДПГ есть только одно место в Европарламенте, а результаты партии на выборах в последние годы были "на очень низком уровне".

Государственный законодательный орган подал иск о запрете партии в конце 2013 года.

В настоящее время в НДПГ состоит около 5 тысяч членов. На выборах в бундестаг в 2013 году партия не преодолела 5-процентный барьер, набрав лишь 1,3% голосов.

Это уже вторая попытка добиться запрета партии. В 2003 году аналогичный иск также был отклонен судом после того как выяснилось, что среди членов партии были тайные осведомители правительства.

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