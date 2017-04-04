Суд США отказался закрыть дело об изнасиловании в отношении Полански

Судья Скотт Гордон отклонил ходатайство защиты Полански на основании того, что обвиняемый скрывается от правосудия Соединенных Штатов и не предстал перед американским судом.

В феврале пресса писала, что 83-летний Полански собирается приехать в США для закрытия дела об изнасиловании несовершеннолетней. Адвокат режиссера Харланд Браун обратился в Высший суд округа Лос-Анджелес с просьбой изучить показания прокурора по делу Полански. Из них следует, что Полански заключил сделку со следствием, в соответствии с которой должен был провести в тюрьме всего 48 дней, пишет newsru.com

В 1977 году Полански провел в тюрьме калифорнийского города Чино 42 дня. Когда же судья отказался от сделки и заявил о перспективе назначения длительного срока наказания, режиссер уехал из США в Европу.

В Швейцарии Полански находился под стражей 334 дня, пока решался вопрос о его экстрадиции в США. В 2015 году окружной суд Кракова принял решение не выдавать обвиняемого Соединенным Штатам. Верховный суд Польши позже признал решение законным.

Дело в отношении Романа Полански было возбуждено в 1977 году. Режиссера обвинили в совращении 13-летней модели Саманты Геймер. В 1978-м Полански уехал из США, узнав, что суд может приговорить его к длительному сроку.

Роман Полански снял фильмы "Нож в воде", "Тупик", "Ребенок Розмари", "Китайский квартал". Его картина "Пианист" была награждена в 2003 году премией "Оскар" как лучший фильм года. Полански - обладатель "Золотой пальмовой ветви" кинофестиваля в Каннах, "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля, "Золотого льва" Венецианского фестиваля за достижения в течение карьеры, "Сезара", "Золотого глобуса" и премии BAFTA за лучшую режиссуру.