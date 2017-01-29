Суд разрешил прибывшим в США мигрантам не исполнять указ Трампа

Таким образом судья Энн Доннелли удовлетворила иск Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU). По данным союза, решение затронет до 200 человек, находящихся в транзитных зонах аэропортов США.

Согласно принятому в пятницу указу, США прекратили прием сирийских беженцев и заморозили на 120 дней программу приема беженцев из других стран, чтобы не допустить в страну "радикальных мусульманских террористов".

Из распоряжения Трампа следовало, что граждане Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана должны отказаться от полета в Америку, если у них нет вида на жительство в США или дипломатической визы.

После этого юристы ACLU подали петицию от лица выходцев из этих стран, задержанных в американских аэропортах. По данным министерства внутренней безопасности США, запрет уже коснулся более 100 человек.

Американский национальный правовой центр по вопросам иммиграции (NILC) сообщил Би-би-си, что подает в суд на президента Трампа и главу министерства внутренней безопасности США. О намерении подать судебный иск заявил и Совет по американо-исламским отношениям (CAIR).

По данным американских СМИ, судебное решение действует по всей стране; оно временно запрещает властям США депортировать тех, кто подпадает под президентский указ, а также защищает права всех, кто имеет одобренное заявление о предоставлении статуса беженца.

Указ Дональда Трампа вызвал критику со стороны ООН, а также правозащитных организаций и общественных деятелей, как в США, так и за их пределами: помимо прочего, популярная певица Рианна назвала президента "аморальной свиньей".

В субботу задержание 11 прилетевших беженцев в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке стало толчком для массовых протестов на территории воздушной гавани, где тысячи человек требовали от властей впустить вынужденных переселенцев.

По свидетельствам очевидцев, при зачитывании решения судьи Доннелли манифестанты взорвались аплодисментами на словах о том, что разрешение на въезд "действует по всей стране".

По данным ACLU, за сутки действия указа в аэропортах США были задержаны от 100 до 200 человек, однако эта информация не подтверждена властями.

Особый резонанс вызвало задержание двоих мужчин арабского происхождения - Ханида Дарвеша и Хайдера Альшави - в аэропорту имени Кеннеди сразу после подписания указа.

Правозащитники назвали арест обоих "очевидно нелегальным". В данный момент эти задержанные на свободе. Они также составили судебный иск, требуя остановить действие указа.

В ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп предлагал наглухо закрыть для мусульман возможность въезда в Штаты до тех пор, пока "наши люди не разберутся, что происходит".

Однако после победы на выборах риторика Трампа смягчилась, и он ни разу не повторял этот тезис на публике. Правозащитники подчеркивают, что прямой связи между миграцией и террором не существует.