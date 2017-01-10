Суд продлил домашний арест Улюкаева до 15 апреля

Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок домашнего ареста бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в 2 млн долларов.

Следствие утверждало, что в случае освобождения из-под домашнего ареста бывший министр может попытаться скрыться или запугать свидетелей. В связи с этим следствие попросило продлить арест Улюкаева до 15 апреля.

В суде представитель следствия заявил, что расследование дела продлено до 15 мая. Кроме того, следователь отметил, что против Улюкаева уже дали показания несколько сотрудников министерства экономического развития и Росимущества.

При этом следствие не исключает, что процессуальный статус некоторых из этих людей, проходящих сейчас по делу в качестве свидетелей, может измениться, после чего они станут подозреваемыми.

Следствие также утверждает, что располагает записями разговоров людей, которые проходят по делу, и сейчас планирует провести фонографическую экспертизу для подтверждения их подлинности.

Сам Улюкаев попросил отпустить его из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. По словам экс-министра, у него отобрали паспорт, что лишает его возможности скрыться, а угрожать свидетелям он не намерен.

Также защита предоставила положительные характеристики Улюкаева, в том числе от главы "Роснано" Анатолия Чубайса, руководителя Союза промышленников и предпринимателей Александра Шохин и от главы банка ВТБ Андрея Костина.

Однако суд все равно отклонил просьбу бывшего министра и удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста. Суд также отказался по просьбе Улюкаева разрешить ему прогулки рядом с домом и разрешить визиты няни к детям.

В начале ноября 2016 года Следственный комитет России сообщил о задержании Улюкаева при получении взятки в размере 2 млн долларов за положительную оценку, позволившую компании "Роснефть" заключить сделку по приобретению государственного пакета акций "Башнефть".

В СКР сообщили, что в правоохранительные органы обратились сотрудники "Роснефти", заявившие о незаконных действиях Улюкаева, который на тот момент занимал пост министра. Басманный суд Москвы отправил Улюкаева под домашний арест до 15 января. Улюкаев отрицает свою вину.

Президент России Владимир Путин освободил Улюкаева от должности на следующий день после ареста. Алексея Улюкаева на посту министра экономического развития сменил Максим Орешкин, который ранее был заместителем министра финансов.

Путин в конце декабря во время своей ежегодной пресс-конференции заявил, что материалов, собранных следствием по делу Улюкаева, было достаточно, чтобы уволить министра в связи с утратой доверия. По его словам, после возбуждения дела лично с Улюкаевым он не говорил и не выслушивал его версию событий.

Многие эксперты и экономисты до конца не верят в версию следствия. Юристы отмечают, что МЭР и лично Улюкаев вряд ли могли принципиально повлиять на сделку по приватизации "Башнефти".