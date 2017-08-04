Суд оштрафовал Навального на 300 тысяч рублей из-за "агитационного субботника"

Симоновский суд Москвы оштрафовал основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального на 300 тысяч рублей за призывы к участию в "агитационном субботнике" 8 и 9 июля.

По аналогичному делу также были оштрафованы глава предвыборного штаба оппозиционера Леонид Волков (300 тысяч рублей) и координатор московского штаба Николай Ляскин (250 тысяч рублей).

Как сообщает "Медиазона", Навального признали виновным в повторном нарушении правил организации массовых мероприятий (часть 8 статьи 20.2 КоАП). По версии следствия, Навальный, Волков и Ляскин при помощи YouTube призывали к участию в "скрытой форме публичного мероприятия" - раздаче листовок.

"О, и мой судья произнес прекрасное: скрытая форма коллективного публичного мероприятия. Триста тысяч штрафа. Потом вычтем это из зарплаты судьи. Заключенным ведь тоже платят небольшую зарплату", - пообещал кандидат в президенты РФ на своей странице в Twitter.

Волков, в свою очередь, обратил внимание на то, что в решении суда по этому делу говорится о том, что Навальный призывал людей к участию в "агитационном субботнике" в 20:18 6 июля с помощью YouTube. Однако в это время Навальный находился под арестом в спецприемнике, откуда он вышел на свободу только 7 июля в 13:30.

"То, что эфира не было 7 июля, суд не может принять во внимание, так как Навального отпустили днем, и у него было время записать прямой эфир. Серьезно, судья это в самом деле произносит", - написала на своей странице в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Ранее суд оштрафовал на 300 тысяч рублей Волкова, который также был признан виновным из-за его призывов к участию в "агитационном субботнике". В протоколе говорится о том, что Волков "организовал" проведение "агитационного субботника" при помощи видеохостинга YouTube.

Как отмечают журналисты портала, решение о штрафе Волкова принимал судья Хызыр Муссакаев, который ранее приговорил Волкова к 10 суткам административного ареста после задержания в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) 26 марта.

Позже в том же суде на 250 тысяч по аналогичному делу был оштрафован и Ляскин.

Ранее стало известно о том, что Волков, сам Навальный и координатор московского штаба Николай Ляскин получили повестки в полицию. Всех троих обязали явиться в отделение в четверг, 3 августа, для составления протокола по статье о повторном нарушении правил организации публичного мероприятия.

Волкову еще накануне вручили повестку участковые из ОВД "Даниловский". При этом он затруднился предположить, что послужило основанием для вызова в полицию. "То есть раньше хотя бы формальный повод был понятен: 26 марта, 12 июня. А сейчас-то что? Единственная версия - "агитационный субботник" 8-9 июля? Ну так четыре недели прошло. И потом: это не был митинг, это было агитационное мероприятие", - поделился оппозиционер своими рассуждениями.

Позже Волков сообщил, что повестки пришли действительно в связи с "агитационным уикендом 8-9 июля". "Мэрия Москвы, дескать, посчитала его незаконным массовым мероприятием, а Навального, Ляскина и меня, соответственно, - организаторами этого мероприятия через Youtube. Я говорил об агитационном уикенде много раз в своих эфирах в программе "Штаб" на "Навальный LIVE", Ляскин - в "Кактусе", а Навальный успел сказать всего один раз, вечером 6 июля, как только вышел из спецприемника", - уточнил глава штаба.

В российских городах 8-9 июля прошли "агитационные субботники" в поддержку Навального, приуроченные к выходу оппозиционера из спецприемника после 25 суток административного ареста. Более 130 человек были задержаны полицией в ходе этих мероприятий за раздачу воздушных шариков и листовок с надписью "Навальный 20!8".