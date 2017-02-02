Суд обязал Facebook заплатить $500 млн по иску о краже технологии

 (2)
bbcrussian.com
четверг, 2 февраля 2017 г. 10:08
Производитель очков виртуальной реальности Oculus, принадлежащий соцсети Facebook, должен по решению суда выплатить компании Zenimax полмиллиарда долларов. Компания намерена обжаловать решение.
© Gamintojo nuotr.

Zenimax утверждала в суде, что ее ранние разработки были скопированы сотрудниками Oculus для производства очков виртуальной реальности Rift.

Присяжные признали вину основателя Oculus Палмера Лаки в нарушении договора о неразглашении информации. Однако вина ответчиков в нарушении коммерческой тайны не была доказана.

В Oculus отмечают, что суд не удовлетворил основные обвинения истца. "Суть дела была в том, действительно ли Oculus похитила защищенные коммерческой тайной данные Zenimax, и по этому вопросы присяжные вынесли решение в нашу пользу", - заявил пресс-секретарь Oculus.

Истец требовал с Oculus 2 млрд долларов. Такую же сумму Facebook заплатила за Oculus в рамках сделки по поглощению производителя очков виртуальной рельности.

Основатель Facebook Марк Цукерберг отвергал обвинения в том, что продукты Oculus производятся на основе чьей-то чужой технологии.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

США смягчили санкции против ФСБ России (15)

США смягчили санкции против ФСБ России
США смягчили ограничительные меры, введенные 29 декабря 2016 года против Федеральной службы безопасности (ФСБ) России после обнародования информации о возможном вмешательстве РФ в президентские выборы, сообщает РИА "Новости".

Путин обвинил Украину в обострении конфликта в Донбассе (88)

Путин обвинил Украину в обострении конфликта в Донбассе
Президент России Владимир Путин обвинил власти Украины в обострении конфликта в Донбассе. "Что касается сегодняшнего обострения, то мы зафиксировали, что оно началось, и позиция наша известна, спровоцировали с украинской стороны", - сказал Путин, которого цитирует "Интерфакс".

Фийона призвали отказаться от борьбы за пост президента Франции (3)

Francois Fillonas
Ряд членов партии "Республиканцы" призвали кандидата на пост президента Франции Франсуа Фийона отказаться от участия в гонке.

СМИ: боевые действия на Украине могут стать первым вызовом Трампу (47)

Donaldas Trumpas
Поддерживаемые Россией сепаратисты продолжили ракетную и артиллерийскую атаку на Авдеевку в среду в ходе обострения насильственных действий, которые могут стать первым и сложным внешнеполитическим вызовом для новой администрации Трампа, пишет The Washington Post.

Архив ЦРУ: как в США готовили антисоветские операции в Украине (8)

Архив ЦРУ: как в США готовили антисоветские операции в Украине
Американские аналитики в секретном исследовании из архива ЦРУ утверждали, что во многих регионах УССР население поддержало бы антисоветские спецоперации.
Facebook друзья
Rambler's Top100