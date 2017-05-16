Суд на Украине отказался отменить многомиллиардный штраф "Газпрома"

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Deutsche Welle
вторник, 16 мая 2017 г. 16:05
Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассационную жалобу российского концерна "Газпром" на решение Антимонопольного комитета (АМКУ) о взыскании с него штрафа и пени в размере 172 млрд гривен (6,5 млрд долларов).
Gazprom

"Суд постановил: решение Хозяйственного суда от 5 декабря 2016 и постановление Киевского апелляционного суда от 22 февраля 2017 по иску АМКУ оставить без изменений, в удовлетворении кассационной жалобы "Газпрома" отказать", - объявил председательствующий судья Валентин Палий во вторник, 16 мая, в Киеве.

Антимонопольный комитет Украины 22 января 2016 года наложил на "Газпром" многомиллиардный штраф, обвинив его в злоупотреблении монопольным положением на рынке транзита природного газа через Украину. Сумма штрафа составляла на тот момент 85,966 млрд гривен.

12 апреля 2016 году "Газпром" обратился в Хозяйственный суд Киева с просьбой признать это решение недействительным, однако суд даже не принял иск к рассмотрению. "Газпром" пытался обжаловать определение Хозяйственного суда о возврате его иска без рассмотрения, но безуспешно: все высшие судебные инстанции Украины поддержали решение киевского Хозсуда.

Риски для надежности транзита газа?

5 октября АМКУ подал иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании штрафа и пени. Министерство энергетики России 9 декабря выразило обеспокоенность решением Хозсуда Киева о взыскании штрафа с "Газпрома", заявив, что пени создают риски для надежности и стабильности транзита российского газа через Украину. Минэнерго России призвало Украину отменить это решение.

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насатик выразил мнение, что изъятие транзитного газа в рамках исполнения решения по взысканию штрафа с "Газпрома" невозможно. Он также напомнил, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман гарантировал Еврокомиссии, что транзитный газ не будет арестован по решению суда.

Решение об обязательстве уплатить штраф и пеню вступило в силу 22 февраля 2017 года . 21 апреля АМКУ сообщил, что подал заявление в Исполнительную службу с целью принудительного взыскания штрафа с "Газпрома".

Deutsche Welle
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Gazprom
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