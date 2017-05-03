Суд Молдовы: пребывание миротворцев России в Приднестровье незаконно

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NEWSru.com
среда, 3 мая 2017 г. 11:10
Конституционный суд Молдовы признал неконституционным пребывание российских миротворцев на территории Приднестровского региона, передает "Интерфакс".
Rusijos kariai Padniestrėje
© RIA/Scanpix

Такое решение Конституционный суд (КС) вынес по запросу Либеральной партии относительно принципа нейтралитета Молдовы и законности пребывания иностранных войск на территории республики.

Согласно решению Конституционного суда, Молдова является нейтральной страной, а принцип нейтралитета не противоречит конституции и законодательству. КС отметил в то же время, что "около 11% территории Молдовы является оккупированной, а российская армия не была выведена из Приднестровского региона".

При этом КС подчеркнул, что "принцип нейтралитета не препятствует участию Молдавии в миротворческих операциях и военных учениях, направленных на повышение боеспособности армии Молдавии для того, чтобы обеспечить безопасность страны".

С запросом в Конституционный суд обратилась два года назад Либеральная партия Молдовы, требуя признать неконституционным пребывание российской армии на территории Приднестровья.

Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) — непризнанное государство, большая часть территории которого входит в состав Молдовы как автономное территориальное образование. Приднестровье провозгласило независимость от Молдовы в 1991 году. Разгоревшийся вооруженный конфликт был прекращен после вмешательства российских войск, миротворческая миссия в регионе продолжается до сих пор. Тирасполю удалось де-факто сохранить независимость от Кишинева, но международного признания Приднестровье не получило.

По Соглашению о принципах мирного урегулирования конфликта в Приднестровье в зоне безопасности на Днестре находится около 1,5 тысячи российских миротворцев.

NEWSru.com
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