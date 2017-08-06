Суд Крыма отправил в колонию фермера, вывесившего на доме украинский флаг

Раздольненский районный суд Крыма приговорил местного жителя Владимира Балуха к трем годам и семи месяцам колонии общего режима, а также к штрафу в размере 10 тысяч рублей за хранение боеприпасов и взрывчатых веществ, пишет "Новая газета". Правоохранители обнаружили арсенал Балуха вскоре после того, как активист вывесил на своем доме украинский флаг, а затем и табличку с новым названием адреса, где он живет - "Улица героев Небесной сотни, 18". Правозащитники считают, что дело в его отношении могло быть сфабриковано.

Напомним, 29 ноября к Балуху приехал председатель сельского совета Виталий Степанюк с двумя помощниками и потребовал снять с дома табличку с упоминанием погибших во время Евромайдана. Балух затем рассказывал, что в тот день ему угрожали общением с полицией, если он не подчинится требованиям властей.

Вскоре после этого к нему в дом нагрянули сотрудники ФСБ и в ходе обысков обнаружили там 89 военных патронов, из которых 19 патронов были пригодны для стрельбы. По факту обнаружения боеприпасов было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 (незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов).

До этого активист уже привлекался к административной и уголовной ответственности за свою проукраинскую позицию. В его доме дважды проходили обыски. В ходе первого обыска полицейские сняли с крыши дома Балуха украинский флаг. После проведения второго обыска украинца обвинили в оскорблении представителя власти в лице сотрудника полиции (ст.319 УК РФ) и приговорили к 320 часам обязательных работ.

В Крымской правозащитной группе тогда заявили, что дело имело политическую мотивацию, а оба обыска в отношении Балуха проходили с грубыми нарушениями, все дела строились на показаниях одного и того же свидетеля, которого Балух ранее никогда не видел.

По мнению правозащитников из центра "Мемориал", дело о незаконном хранении боеприпасов также могло быть сфабриковано. "Представляется крайне маловероятным, чтобы известный на региональном уровне активист, являющийся объектом постоянного давления со стороны сотрудников правоохранительных органов и руководства местной администрации, дом которого в 2015 году дважды обыскивали, стал бы хранить боеприпасы. Важно и то, что у органа дознания нет доказательств того, что обнаруженные на чердаке дома гражданской жены Балуха боеприпасы принадлежат ему, на них даже нет его отпечатков пальцев. Сам факт обнаружения боеприпасов был зафиксирован только одним понятым в отсутствие обвиняемого", - подчеркивали в центре.

Небесной сотней на Украине называют погибших во время событий на Майдане в Киеве зимой 2014 года, когда в столкновениях протестующих с силовиками, а также от пуль снайперов погибли более 100 человек.