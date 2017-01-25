Суд ЕС подтвердил санкции против "Алмаз-Антея"

Суд Европейского Союза первой инстанции подтвердил правомерность санкций, введенных против российского оборонного концерна "Алмаз-Антей" за поставки оборонной продукции армии РФ в ходе украинского конфликта. Компания поддерживала "реальные действия, которые подорвали территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины или угрожали им", - заявил суд в Люксембурге в среду, 25 января.

Таким образом, на основании имеющихся в его распоряжении документов суд ЕС счел доказанным, что поставляемое концерном вооружение через российскую армию попадало в руки сепаратистов на востоке Украины.

Кроме того, суд расценил как достаточно конкретные и точные данные о сбитых сепаратистами самолетах украинских вооруженных сил, пишет dpa.

В 2014 году Совет ЕС заморозил активы концерна "Алмаз-Антей" на территории Европейского Союза. Санкции были продлены в 2015 и 2016 годах. Руководство компании обжаловало эти решения в административном и судебном порядке.

Концерн сослался на то, что он не поставлял оружие украинским сепаратистам.

Концерн вправе обжаловать решение суда ЕС в течение двух месяцев.