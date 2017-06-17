Суд Египта предложил казнить 31 человека за теракт против генпрокурора

Окончательный вердикт будет оглашен 22 июля. Всего по делу об убийстве генпрокурора проходит 67 человек. В этот же день, 22 июля, суд огласит приговоры в отношении остальных обвиняемых.
Генеральный прокурор Египта Баракат скончался от ранений, полученных в результате взрыва бомбы в Каире в июне 2015 года. Взрывное устройство в автомобиле было приведено в действие, когда мимо проезжал кортеж генпрокурора.
"Лента.ру" напоминает, что Баракат участвовал во многих громких уголовных процессах против членов организации "Братья-мусульмане" (ее деятельность запрещена на территории многих стран, включая РФ). Ответственность за убийство Бараката взяла на себя группа "Народное сопротивление Гизы", которая заявляла о намерении отомстить за смертные приговоры "Братьям-мусульманам".