Суд Египта предложил казнить 31 человека за теракт против генпрокурора

Уголовный суд Каира приговорил к казни 31 обвиняемого по делу об убийстве генерального прокурора Хишама Бараката, передает ТАСС. Теперь применение высшей меры должен утвердить верховный муфтий Египта.

Окончательный вердикт будет оглашен 22 июля. Всего по делу об убийстве генпрокурора проходит 67 человек. В этот же день, 22 июля, суд огласит приговоры в отношении остальных обвиняемых.

Генеральный прокурор Египта Баракат скончался от ранений, полученных в результате взрыва бомбы в Каире в июне 2015 года. Взрывное устройство в автомобиле было приведено в действие, когда мимо проезжал кортеж генпрокурора.

"Лента.ру" напоминает, что Баракат участвовал во многих громких уголовных процессах против членов организации "Братья-мусульмане" (ее деятельность запрещена на территории многих стран, включая РФ). Ответственность за убийство Бараката взяла на себя группа "Народное сопротивление Гизы", которая заявляла о намерении отомстить за смертные приговоры "Братьям-мусульманам".