Суд Египта предложил казнить 31 человека за теракт против генпрокурора

NEWSru.com
суббота, 17 июня 2017 г. 14:52
Уголовный суд Каира приговорил к казни 31 обвиняемого по делу об убийстве генерального прокурора Хишама Бараката, передает ТАСС. Теперь применение высшей меры должен утвердить верховный муфтий Египта.
© Scanpix

Окончательный вердикт будет оглашен 22 июля. Всего по делу об убийстве генпрокурора проходит 67 человек. В этот же день, 22 июля, суд огласит приговоры в отношении остальных обвиняемых.

Генеральный прокурор Египта Баракат скончался от ранений, полученных в результате взрыва бомбы в Каире в июне 2015 года. Взрывное устройство в автомобиле было приведено в действие, когда мимо проезжал кортеж генпрокурора.

"Лента.ру" напоминает, что Баракат участвовал во многих громких уголовных процессах против членов организации "Братья-мусульмане" (ее деятельность запрещена на территории многих стран, включая РФ). Ответственность за убийство Бараката взяла на себя группа "Народное сопротивление Гизы", которая заявляла о намерении отомстить за смертные приговоры "Братьям-мусульманам".

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Суд Египта предложил казнить 31 человека за теракт против генпрокурора

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