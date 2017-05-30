Суд Чехии разрешил экстрадицию "российского хакера" Никулина

bbcrussian.com
вторник, 30 мая 2017 г. 20:05
Пражский суд во вторник одобрил экстрадицию россиянина Евгения Никулина, арестованного в Чехии по обвинению в хакерской атаке и краже информации с компьютеров американских компаний. Выдачи Никулина добиваются как Соединенные Штаты, где ему грозит до 30 лет тюрьмы, так и Россия.
© Shutterstock nuotr.

Право решить, в какую страну будет экстрадирован российский гражданин, суд предоставил министру юстиции Чехии Роберту Пеликану. Постановление суда может быть обжаловано.

Евгений Никулин, 1987 года рождения, был задержан 5 октября в Праге по ордеру Интерпола и помещен в пражскую тюрьму "Панкрац".

Калифорнийский суд обвиняет его в совершении хакерских атак на объекты, расположенные в США - в часности, во взломе компьютеров социальных сетей LinkedIn и Formspring и облачного хранилища файлов Dropbox.

LinkedIn заявила о причастности россиянина к краже данных более ста миллионов аккаунтов.

В США Никулину грозят до 30 лет лишения свободы и штраф в сумме до миллиона долларов. По данным американского следствия, у россиянина было как минимум двое сообщников.

Никулин отрицает вину и называет обвинения местью Соединенных Штатов за предоставление в России политического убежища Эдварду Сноудену.

Москва также добивается выдачи Никулина, ссылаясь на то, что на родине ему также предъявлены обвинения в киберпреступлениях.

Представитель российского МИД Мария Захарова заявила ранее, что Москва постарается воспрепятствовать экстрадиции Никулина в США.

Как сообщила в ноябре 2016 года представитель минюста Чехии, запросы на экстрадицию от России и США поступили "фактически одновременно".

В России Никулин известен как популярный блогер: у его аккаунта в "Инстаграме" более 40 тысяч подписчиков. Там часто появляются роскошные автомобили, которыми владеет россиянин.

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Суд Чехии разрешил экстрадицию "российского хакера" Никулина

Суд Чехии разрешил экстрадицию российского хакера Никулина
Пражский суд во вторник одобрил экстрадицию россиянина Евгения Никулина, арестованного в Чехии по обвинению в хакерской атаке и краже информации с компьютеров американских компаний. Выдачи Никулина добиваются как Соединенные Штаты, где ему грозит до 30 лет тюрьмы, так и Россия.

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