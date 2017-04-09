Стюардессы Turkish Airlines приняли роды на высоте 12000 метров

NEWSru.com
воскресенье, 9 апреля 2017 г. 12:12
Экипаж одного из рейсов авиакомпании Turkish Airlines принял роды на высоте 12000 метров. Мама и новорожденная девочка здоровы, сообщил авиаперевозчик.
© AP/Scanpix

ЧП произошло на рейсе Конакри - Уагадугу - Стамбул. После вылета из столицы Гвинеи у Нафи Диаби, которая находилась на 28-й неделе беременности, начались преждевременные роды, передает Sky News.

Новорожденную назвали Кадижу. После приземления в Уагадугу, столице Буркина-Фасо, девочку и ее маму госпитализировали. Медики констатировали, что с ними все нормально.

Twitter-аккаунт компании приветствовал новорожденную словами "Добро пожаловать на борт, принцесса".

Большинство авиакомпаний в мире допускают перелет беременных женщин до 36-й недели после зачатия ребенка. Некоторые авиакомпании, например Ryanair, начиная с 28-й недели требуют от беременных пассажирок предоставить справку от врача с предполагаемой датой появления младенца на свет.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

В Испании по запросу США задержали российского программиста

В Испании по запросу США задержали российского программиста
В Испании задержали еще одного российского программиста, которого подозревают в причастности к хакерским атакам, связанным с предполагаемым вмешательством российских властей в выборный процесс в США. Об этом RT рассказала жена задержанного Петра Левашова Мария.

Стюардессы Turkish Airlines приняли роды на высоте 12000 метров

Стюардессы Turkish Airlines приняли роды на высоте 12000 метров
Экипаж одного из рейсов авиакомпании Turkish Airlines принял роды на высоте 12000 метров. Мама и новорожденная девочка здоровы, сообщил авиаперевозчик.

В Турции упал воздушный шар с двумя десятками туристов

Oro balionas iš vidaus
В Турции жесткую посадку совершил воздушный шар, на котором проводили экскурсию для двух десятков туристов. Погиб гражданин Франции, россиян среди жертв и пострадавших нет, передает РИА "Новости".

В Египте теракты против христиан: два взрыва в городе Танта

Sprogimas Egipte
В Египте в городе Танта утром в воскресенье произошли два взрыва: один у коптской христианской церкви, другой - в центре подготовки полицейских.

Минобороны Британии: каждая жертва химатаки в Идлибе - на совести России (49)

Michaelas Fallonas
Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон в статье в Sunday Times возложил вину на гибель мирных граждан при химической атаке в сирийской провинции Идлиб на Россию.
Facebook друзья
Rambler's Top100