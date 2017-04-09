Стюардессы Turkish Airlines приняли роды на высоте 12000 метров

Экипаж одного из рейсов авиакомпании Turkish Airlines принял роды на высоте 12000 метров. Мама и новорожденная девочка здоровы, сообщил авиаперевозчик.

ЧП произошло на рейсе Конакри - Уагадугу - Стамбул. После вылета из столицы Гвинеи у Нафи Диаби, которая находилась на 28-й неделе беременности, начались преждевременные роды, передает Sky News.

Новорожденную назвали Кадижу. После приземления в Уагадугу, столице Буркина-Фасо, девочку и ее маму госпитализировали. Медики констатировали, что с ними все нормально.

Twitter-аккаунт компании приветствовал новорожденную словами "Добро пожаловать на борт, принцесса".

Большинство авиакомпаний в мире допускают перелет беременных женщин до 36-й недели после зачатия ребенка. Некоторые авиакомпании, например Ryanair, начиная с 28-й недели требуют от беременных пассажирок предоставить справку от врача с предполагаемой датой появления младенца на свет.