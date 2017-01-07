Стрелок из Флориды сообщал ФБР о контроле над своим сознанием

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NEWSru.com
суббота, 7 января 2017 г. 13:32
Названо имя стрелка из аэропорта Флориды, который убил пятерых и ранил еще восемь человек: это служивший в Ираке пуэрториканец Эстебан Сантьяго. Осенью прошлого года он заявлял сотрудникам ФБР о том, что его сознание контролирует правительство, которое пытается принудить его смотреть видео "Исламского государства". После проверки его не сочли опасным, передает ABC.
Fort Lauderdale oro uostas
© AP/Scanpix

Сантьяго прилетел из Анкориджа (Аляска) в аэропорт Форт-Лодердейл. Он провез пистолет в багаже — что в США разрешено авиационными правилами безопасности. После получения багажа у стойки он пошел в туалет, где зарядил свой пистолет. А затем начал стрелять в случайных пассажиров, выпустив около двух обойм. После этого он лег на пол лицом вниз, положив руки за голову. Он был задержан без единого выстрела, аэропорт закрыт на несколько часов.

Утром в субботу по московскому времени власти сообщили, что, помимо пострадавших от его пуль, ранения получили еще 37 человек — в возникшей давке и за то время, пока аэропорт был закрыт. Сообщается, что шесть серьезно раненых находятся в стабильном состоянии, другая информация не разглашается из-за законодательства о приватности.

После того, как было названо его имя, СМИ стали выяснять подробности о его жизни. 26-летний Сантьяго родился в Нью-Джерси и вырос в Пуэрто-Рико. С апреля 2010 по февраль 2011 служил в Ираке. Его тетя сказала, что вернулся он оттуда "не тем человеком, что уезжал". У него начались галлюцинации, он посещал психиатра.

Из-за срывов его понизили в звании, а затем отстранили от исполнения обязанностей в Нацгвардии Аляски, где он работал после возвращения из Ирака.

New York Times сообщает, что осенью прошлого года Сантьяго приходил в полевой офис ФБР в Анкоридже и заявлял, что правительство взяло под контроль его сознание. Он также сообщал, что его пытаются принудить смотреть пропагандистские видео "Исламского государства". Сантьяго заявлял, что не хочет никому навредить. После этого местные силовые ведомства провели в его отношении проверку, в том числе, переговорив с членами семьи военнослужащего. Его сочли неопасным.

Известно, что в момент стрельбы он ожидал суда по федеральным обвинениям в Анкоридже, заседания должны были начаться в марте. Речь идет о домашнем насилии.

На первом брифинге для прессы после атаки агенты ФБР заявляли, что не исключают террористических мотивов стрельбы.

NEWSru.com
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Стрелок из Флориды сообщал ФБР о контроле над своим сознанием (4)

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Названо имя стрелка из аэропорта Флориды, который убил пятерых и ранил еще восемь человек: это служивший в Ираке пуэрториканец Эстебан Сантьяго. Осенью прошлого года он заявлял сотрудникам ФБР о том, что его сознание контролирует правительство, которое пытается принудить его смотреть видео "Исламского государства". После проверки его не сочли опасным, передает ABC.

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