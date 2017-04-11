Стрельба в школе в Сан-Бернардино: погибли два человека

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NEWSru.com
вторник, 11 апреля 2017 г. 09:02
В школе в американском городе Сан-Бернардино (штат Калифорния) произошла стрельба. По последним данным, в результате огнестрельных ранений погибли два человека. Об этом сообщает телеканал NBC.
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

По информации телеканала, четыре человека, включая двух школьников, получили огнестрельные ранения. Пострадавшие ученики уже были доставлены в ближайший госпиталь. Однако об их состоянии пока не сообщается.

Телеканала CNN уточняет, что двое погибших были "взрослыми людьми". Среди школьников погибших нет.

По предварительным данным, стрельба началась утром в пятницу в 10:30 по местному времени. Инцидент произошел в начальной школе Норс Парк.

"Мы думаем, что это был убийца, совершивший суицид. Это произошло в классе. Двух школьников госпитализировали", — объявил глава полиции Сан-Бернардино Джеррод Бургуан.

Позднее он пояснил, что в настоящее время угроза в школе нейтрализована.

NEWSru.com
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