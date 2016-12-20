Стратегия ИГ: зачем террористам антиисламская Европа

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Deutsche Welle
вторник, 20 декабря 2016 г. 18:23
Боевики ИГ пытаются расколоть европейское общество и спровоцировать рост расизма и ксенофобии. Это позволяет им вербовать в свои ряды новых сторонников. Как этому противостоять разбирается немецкое издание Deutsche Welle.
Islamo valstybės sostinė Raka
© AP/Scanpix nuotr.

В то же время специалист по проблеме терроризма Петер Нойман не считает произошедший 19 декабря в Берлине теракт неожиданным событием. "В последние недели спецслужбы США предупреждали о возможных террористических атаках на рождественских рынках", — цитирует его слова агентство dpa.

По его словам, поведение водителя грузовика в Берлине с точностью соответствуют тактике преступников, устроивших теракт на Английской набережной в Ницце 14 июля, отмечает Нойман. Тогда грузовик въехал в толпу людей, которые смотрели праздничный фейерверк. Жертвами теракта тогда стали 84 человека. Водителем грузовика оказался 31-летний выходец из Туниса Мохамед Лахуаедж Булель: он был застрелен полицией. За теракт в Ницце — равно как и за взрывы в Париже и Брюсселе — взяла на себя ответственность террористическая группировка "Исламское государство".

К примеру, спустя несколько часов после взрывов в Брюсселе террористы распространили в интернете заявление с благодарностью "команде защитников халифата", атаковавших тех, кто "не прекращает вести войну против ислама и его сторонников". Джихадисты также предупредили, что страны, объединившиеся в борьбе против ИГ, "ждут черные дни".

"Свои" и "чужие"

Распространяя подобные заявления, ИГ пытается известить весь мир о том, что сторонники группировки находятся повсюду и являются лишь верхушкой айсберга. Что речь идет о "войне правоверных с неверными" — как в Европе, так и других регионах земного шара: черно-белый мир, в котором есть только "они" и "мы" — мусульмане и немусульмане.

Именно это является основной целью террористов, отмечает Гюнтер Майер, глава Центра исследований арабского мира в университете имени Иоганна Гутенберга в Майнце.

"ИГ делает ставку на поляризацию и радикализацию отношений между мусульманским и немусульманским населением для того, чтобы завербовать в свои ряды больше сторонников, дестабилизировать ситуацию в Европе, тем самым приблизиться к своей цели по расширению границ халифата", — поясняет немецкий эксперт.

Угроза расизма и ксенофобии

После терактов в Брюсселе, Париже, Ницце, а теперь и в Берлине, у многих мигрантов и беженцев появился серьезный повод опасаться того, что они могут стать козлами отпущения. Ведь своими действиями ИГ также способствует росту ксенофобских настроений среди части населения европейских стран. К тому же, за последний год правоохранительные органы Германии арестовали десятки сторонников ИГ и предотвратили ряд терактов.

Два нападения террористов произошли в ФРГ летом 2016 года. 18 июля 17-летний беженец из Афганистана напал с топором и ножом на пассажиров пригородного поезда недалеко от Вюрцбурга. Четверо пассажиров получили тяжелые ранения. В ходе задержания преступник был застрелен. ИГ взяло на себя ответственность за этот теракт.

А 24 июля 27-летний сириец подорвал себя в центре баварского города Ансбах во время музыкального фестиваля. 15 человек получили ранения, сам преступник погиб. В распространенном через интернет видео он называл себя членом ИГ и говорил о планируемом теракте. Его прошение о предоставлении политического убежища в ФРГ было отклонено, сирийцу была предоставлена отсрочка депортации и планировалась его высылка в Болгарию.

В октябре состоялось самое громкое задержание подозреваемого в подготовке теракта беженца. После неудачной первой попытки ареста и активного розыска сириец Джабер аль-Бакр был пойман в Лейпциге. Молодого человека, получившего статус беженца в Германии, подозревали в подготовке террористической атаки на территории ФРГ и связях с ИГ. В квартире аль-Бакра было найдено около полутора килограмм мощной взрывчатки. Через несколько дней после ареста аль-Бакр повесился в своей камере в тюрьме.

Страх перед мигрантами

Эти и подобные инциденты, а также нападения на женщин в новогоднюю ночь в Кельне, посеяли среди немцев страх перед исламистским террором — даже несмотря на то, что преступники, совершившие нападения в Вюрцбурге и Ансбахе прибыли в Германию задолго до открытия границ в сентябре 2015 года, а из нападавших на женщин в новогоднюю ночь в Кельне лишь немногие прибыли в страну в качестве беженцев. В свою очередь участники терактов в Ницце, Париже и Брюсселе были гражданами Франции и Бельгии.

Кроме того, теракты в своих интересах используют и европейские праворадикальные партии, которые традиционно выступают за ужесточение миграционной политики. Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая не была так известна до миграционного кризиса, теперь с успехом пользуется страхом перед беженцами, который испытывают многие немцы. Исламофобия также играет на руку террористам: ведь они хотят, чтобы мусульмане считали своим домом не Европу, а территорию ИГ.

Число джихадистов растет

Происходящее может иметь для Запада роковые последствия, уверен Гюнтер Майер. Даже мусульмане, желающие интегрироваться или уже интегрировавшиеся в европейское общество, все чаще сталкиваются с неприязнью, дискриминацией и нападениями. Поэтому существует серьезная угроза того, что многие молодые мусульмане будут отвечать на ненависть, которая в первую очередь исходит от правых радикалов, ровно тем же, полагает эксперт.

Франция и Бельгия уже убедились в этом на собственном опыте. Количество бельгийских джихадистов, которые отправились в Сирию, прошли там подготовку и вернулись в Европу, очень велико — как в абсолютных цифрах, так и в процентном соотношении, учитывая общее число жителей страны.

Желающих бороться на стороне ИГ хватает и среди жителей Германии. По данным немецких спецслужб, за последние годы воевать в Сирию и Ирак отправились около 850 человек. Около трети из них уже вернулись назад в Германию.

Deutsche Welle
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