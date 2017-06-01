Страсти по IKEA: почему западные компании не спешат на Украину

Несмотря на высокие риски украинского рынка, далеко не всегда промедление с выходом на него крупных западных брендов вызвано местными проблемами, уверены эксперты, опрошенные DW.

Украинские СМИ вновь пишут о шансах на приход в страну всемирно известного шведского мебельного бренда IKEA. На этот раз поводом стало заявление председателя правления компании "Мандарин Плаза" Александр Черницкого, который планирует построить новый торгово-развлекательный центр на месте киевского ледового стадиона. По словам Черницкого, IKEA может стать арендатором этого комплекса, строительство которого должно начаться осенью.

"IKEA смотрит в нашу сторону. Их намерения уже озвучены, представители специально сюда приезжали, встречались", - заявил бизнесмен журналистам 29 мая. Позже свое желание выйти на украинский рынок подтвердили в самой компании. "Сообщаем, что франшиза для Украины действительно предоставлена, но пока у нас нет точной даты по открытию торговой сети", - ответили в IKEA на запрос украинского телеканала "Громадське". Однако в ответе не уточняется ни город, ни конкретный торговый центр, с которого начнется работа IKEA в стране.

Осторожные шведские инвесторы

Компания планировала построить магазин под Киевом с момента открытия киевского офиса в 2005 году, но так и не смогла купить необходимую для этого землю на фоне споров с местными властями. В апреле 2012 года тогда еще министр экономического развития и торговли, ныне президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью агентству Bloomberg: "IKEA - это не только способ иметь доступную качественную мебель, IKEA - это символ. Если IKEA не позволяют попасть на рынок, страдает не компания, страдает Украина". При этом еще в марте 2016 официальный представитель компании Кайса Йоханссон заявляла украинским СМИ, что IKEA не планирует выходить на украинский рынок.

Аналогичная ситуация сложилась и с другими известными на Западе, но отсутствующими на Украине брендами, среди которых еще один шведский - крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой H&M. Об интересе H&M к украинскому рынку со ссылкой на собственные источники в декабре 2016 года писало издание ЛИГА.net. Журналисты рассказали, что директор по развитию новых рынков компании Маттиас Ламберг посетил Украину, осмотрев ряд столичных торгово-развлекательных комплексов. Впрочем, чуть позже в пресс-службе H&M ответили украинским СМИ, что в 2017 году сеть не планирует открывать в стране свои магазины.

DW решила выяснить у экспертов, стоит ли все же ожидать скорого прихода IKEA на Украину и что сдерживает известные западные бренды от выхода на местный рынок.

Рискованная страна для западных брендов

По словам специалиста отдела продаж ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергея Фурсы, к заявлению Александра Черницкого следует относиться осторожно: "Сама фраза о том, что они (IKEA. - Ред.) смотрят в эту сторону, свидетельствует о том, что конкретных договоренностей пока нет". Объясняя причины осторожности шведских мебельщиков, Фурса прежде всего упоминает коррупцию, ведь IKEA, по его словам, известна тем, что не дает взяток.

Единственное, что может перевесить опасения коррупционных рисков, продолжает эксперт, это возможность выйти на ненасыщенный рынок на фоне значительной платежеспособности населения. Впрочем, Украина, по мнению Фурса, пока не отвечает и этим критериям - здесь есть большое количество торговых центров, а сами украинцы пока оправляются от экономических неурядиц последних лет.

По выражению исполнительного директора Центра экономической стратегии Глеба Вышлинского, на решение брендов выходить на конкретный рынок влияет ряд рисков, часть из которых являются уникальными для каждой компании, а часть - одинаково влияют на поведение всех инвесторов. Среди последних, продолжает эксперт, для таких брендов, как IKEA, действительно важны и возможность вести бизнес без нарушений закона, и покупательная способность населения.

"Хотя позиции Украины в рейтинге Doing Buisness выросли, власть упростила валютное регулирование, а прогнозы относительно макроэкономической стабильности положительны, это трудно назвать прорывом, который бы принципиально изменил стратегии западных компаний в нашем регионе", - констатирует Вышлинский.

Стратегические решения мировых компаний

Впрочем, добавляет он, отсутствие определенных брендов на том или ином рынке не всегда свидетельствует о его отсталости по сравнению с соседями. В случае H&M надо признать, что на Украине уже широко представлены его конкуренты из аналогичного ценового сегмента, что свидетельствует о наличии соответствующего спроса и реалистичности успешной работы в стране.

В то же время, напомнил эксперт, шведский бренд присутствует в гораздо менее перспективной с точки зрения размеров рынка Грузии. И наоборот, на украинский розничный рынок банковских услуг, несмотря на все предостережения, еще в 2006 году успешно вышел французский банк BNP Paribas, купив контрольный пакет акций "УкрСиббанка". "Мало в каких странах Восточной Европы он еще представлен в розничном сегменте", - указывает Глеб Вышлинский.

С ним согласен и Сергей Фурса, по словам которого требования конкретных брендов относительно перспективных рынков очень индивидуальны, поэтому каждый случай стоит разбирать отдельно. Так, неравное присутствие в странах того или иного региона может быть вызвано изменениями в стратегии компаний.

Вышлинский напомнил, что до мирового финансового кризиса 2008 года многие корпорации занимались активной географической экспансией, а затем изменили свои планы. Это, по мнению эксперта, привело к появлению на картах "белых пятен" в странах, куда определенные бренды не успели зайти до резкой смены курса. "Заставить эти компании все же выйти на определенный рынок может только что-то экстраординарное, но Украина пока ничего подобного не демонстрирует ", - подвел итог Глеб Вышлинский.