Страны Восточной Европы просят США о защите от вмешательства РФ

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Deutsche Welle
среда, 8 марта 2017 г. 08:19
Ряд дипломатов из восточноевропейских государств просят у США помощи при отражении "вмешательства со стороны России". Дипломаты также призвали США не снимать с РФ санкции.
Pavlo Klimkinas
© AFP/Scanpix

Дипломаты нескольких восточноевропейских стран обратились к американским сенаторам с просьбой о помощи при отражении вмешательства со стороны России, в том числе кибератак.

Об этом шла речь во вторник, 7 марта, на заседании сенатского подкомитета по ассигнованиям, на котором присутствовали глава МИД Украины Павел Климкин, а также послы в Вашингтоне Польши, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии. Они также настаивали на том, что западные санкции не должны быть отменены в ближайшее время.

"Пока Россия не уйдет с украинской земли, не должно быть никакого облегчения санкций. Если что-то случится, их надо нарастить", - заявил Климкин.

Представители других стран согласились с украинским министром, а также добавили, что планируют уменьшить зависимость от российского природного газа.

"Мы действительно думаем о диверсификации", - сказал Петр Вильчек, посол Польши в США.

Глава подкомитета, в ведение которого входит Госдепартамент и международная помощь, сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм созвал заседание в связи с тем, что Дональд Трамп может отменить санкции в отношении России, введенные после аннексии Крыма.

Грэм заметил, что поддерживает долгосрочную помощь другим странам, уточнив, что это также важно и для безопасности США. "Чем более вы в безопасности, тем более в безопасности мы", - добавил Грэм. Сенатор также заявил, что желал бы для своей страны лучших отношений с Москвой, однако это невозможно, пока Россия не изменится.

Deutsche Welle
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