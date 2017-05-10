Страны НАТО обсудят увеличение войск в Афганистане



Сообщается, что число военных в Афганистане может быть увеличено на 3-5 тысяч человек. Этот вопрос будет обсуждаться на саммите НАТО в конце мая и на встрече министров обороны государств Североатлантического альянса в июне, пишет агентство AFP со ссылкой на источник. Сейчас в стране находятся 8400 военнослужащих США и еще 5000 - из других стран НАТО.

5 мая стало известно, что США планируют отправить в Афганистан еще несколько тысяч военнослужащих, чтобы поддержать афганские силовые структуры в борьбе против исламского радикального движения "Талибан".

Советники президента США Дональда Трампа представили ему план по Афганистану, который, в частности, предусматривает отправку в страну еще 3000 военнослужащих. Кроме того, Трампу предложили передать полномочия Белого дома по определению численности военных в Афганистане Пентагону, сообщила 8 мая газета The Washington Post.