Страны НАТО обсудят увеличение войск в Афганистане

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Deutsche Welle
среда, 10 мая 2017 г. 08:14
Страны НАТО обсуждают увеличение численности войск в Афганистане, сообщает во вторник, 9 мая, AFP. Дания поддержит такое решение, если это будет необходимо, заявил министр обороны страны Клаус Йорт Фредериксен. Ранее стало известно, что НАТО попросила Великобританию увеличить воинский контингент в Афганистане.
© AFP/Scanpix


Сообщается, что число военных в Афганистане может быть увеличено на 3-5 тысяч человек. Этот вопрос будет обсуждаться на саммите НАТО в конце мая и на встрече министров обороны государств Североатлантического альянса в июне, пишет агентство AFP со ссылкой на источник. Сейчас в стране находятся 8400 военнослужащих США и еще 5000 - из других стран НАТО.

5 мая стало известно, что США планируют отправить в Афганистан еще несколько тысяч военнослужащих, чтобы поддержать афганские силовые структуры в борьбе против исламского радикального движения "Талибан".

Советники президента США Дональда Трампа представили ему план по Афганистану, который, в частности, предусматривает отправку в страну еще 3000 военнослужащих. Кроме того, Трампу предложили передать полномочия Белого дома по определению численности военных в Афганистане Пентагону, сообщила 8 мая газета The Washington Post.

Deutsche Welle
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