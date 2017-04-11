Страны G7 обсудят санкции против России из-за Сирии

В заседании, которое началось ранним утром во вторник, помимо глав МИД из стран "Большой семерки" участвуют также их партнеры из Турции, Саудовской Аравии, ОАЭ, Иордании и Катара - все они выступают против режима Башара Асада.
После встречи госсекретарь США Рекс Тиллерсон отправляется в Москву с намерением убедить Россию отказаться от поддержки президента Башара Асада.
Британские официальные лица ранее предлагали пригрозить санкциями против отдельных российских и сирийских военных.
Международное давление на Россию и сирийские власти усилилось после того, как по находящемуся под контролем повстанцев городу Хан-Шейхун в провинции Идлиб был, по всем признакам, нанесен удар с применением отравляющих веществ.
В результате бомбардировки города на прошлой неделе погибли 89 человек. Россия и Сирия отрицают обвинения в использовании химического оружия.
Агентство Ассошиэйтед пресс со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщает, что российская сторона знала о химической атаке, так как над больницей в Хан-Шейхуне был замечен беспилотный летательный аппарат.
Через несколько часов после атаки был нанесен еще один удар - по местной больнице. США считают это попыткой скрыть последствия применения химического оружия.
В ответ США нанесли ракетные удары по военной базе сирийских правительственных сил, уничтожив или повредив, по словам министра обороны Джеймса Мэттиса, 20% сирийской боевой авиации.
Президент США Дональд Трамп и британский премьер Тереза Мэй в ходе телефонного разговора пришли к согласию в том, что поддержка Асада более не отвечает стратегическим интересам России.
Канцлер Германии Ангела Меркель в то же время согласилась с президентом Трампом в том, что Асада необходимо привлечь к ответственности за содеянное, сообщили в Белом доме.
Однако политика Вашингтона в отношении Сирии пока остается для многих неясной. Рекс Тиллерсон заявил, что военная стратегия США по отношению к конфликту в стране остается неизменной и приоритетом для Вашингтона по-прежнему является победа над джихадистской группировкой "Исламское государство".
По словам министра иностранных дел Британии Бориса Джонсона, предлагаемые Британией санкции могут быть введены в отношении высокопоставленных сирийцев и россиян, причастных к координации сирийских военных операций.
Если это произойдет, это будут первые санкции, введенные против России из-за ситуации в Сирии.
По словам корреспондента Би-би-си Джеймса Роббинса, который находится на саммите G7 в итальянской Лукке, британские власти понимают, что какие-либо общие санкции против России, скорее всего, не будут одобрены частью стран "семерки", например Германией и Италией.
Российские чиновники и организации и так находятся под значительными визовыми и финансовыми ограничениями, введенными из-за аннексии Крыма и роли Москвы в конфликте на востоке Украины.
Еще одним знаком напряженности в отношениях России и США стало заявление Кремля о том, что Тиллерсон в ходе своего визита в Москву не будет встречаться с президентом Владимиром Путиным.
В соответствии с протоколом он проведет встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
Тиллерсон лично знаком с Путиным; к тому же, это будет первый случай, когда американский госсекретарь не встретится с главой государства в свой первый официальный приезд в Москву.
Россия утверждает, что США не предоставили доказательств того, что сирийские власти обладают запасами химического оружия.
Россия и Иран, главные союзники Башара Асада, также угрожают ответными мерами в случае дальнейших бомбардировок со стороны США.