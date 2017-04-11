Страны G7 обсудят санкции против России из-за Сирии

Министры иностранных дел стран "Большой семерки", а также их ближневосточные партнеры встретились в Италии в попытке выработать единую позицию по сирийскому конфликту и роли России в нем.

В заседании, которое началось ранним утром во вторник, помимо глав МИД из стран "Большой семерки" участвуют также их партнеры из Турции, Саудовской Аравии, ОАЭ, Иордании и Катара - все они выступают против режима Башара Асада.

После встречи госсекретарь США Рекс Тиллерсон отправляется в Москву с намерением убедить Россию отказаться от поддержки президента Башара Асада.

Британские официальные лица ранее предлагали пригрозить санкциями против отдельных российских и сирийских военных.

Международное давление на Россию и сирийские власти усилилось после того, как по находящемуся под контролем повстанцев городу Хан-Шейхун в провинции Идлиб был, по всем признакам, нанесен удар с применением отравляющих веществ.

В результате бомбардировки города на прошлой неделе погибли 89 человек. Россия и Сирия отрицают обвинения в использовании химического оружия.

Агентство Ассошиэйтед пресс со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщает, что российская сторона знала о химической атаке, так как над больницей в Хан-Шейхуне был замечен беспилотный летательный аппарат.

Через несколько часов после атаки был нанесен еще один удар - по местной больнице. США считают это попыткой скрыть последствия применения химического оружия.

В ответ США нанесли ракетные удары по военной базе сирийских правительственных сил, уничтожив или повредив, по словам министра обороны Джеймса Мэттиса, 20% сирийской боевой авиации.

Президент США Дональд Трамп и британский премьер Тереза Мэй в ходе телефонного разговора пришли к согласию в том, что поддержка Асада более не отвечает стратегическим интересам России.

Канцлер Германии Ангела Меркель в то же время согласилась с президентом Трампом в том, что Асада необходимо привлечь к ответственности за содеянное, сообщили в Белом доме.

Однако политика Вашингтона в отношении Сирии пока остается для многих неясной. Рекс Тиллерсон заявил, что военная стратегия США по отношению к конфликту в стране остается неизменной и приоритетом для Вашингтона по-прежнему является победа над джихадистской группировкой "Исламское государство".

По словам министра иностранных дел Британии Бориса Джонсона, предлагаемые Британией санкции могут быть введены в отношении высокопоставленных сирийцев и россиян, причастных к координации сирийских военных операций.

Если это произойдет, это будут первые санкции, введенные против России из-за ситуации в Сирии.

По словам корреспондента Би-би-си Джеймса Роббинса, который находится на саммите G7 в итальянской Лукке, британские власти понимают, что какие-либо общие санкции против России, скорее всего, не будут одобрены частью стран "семерки", например Германией и Италией.

Российские чиновники и организации и так находятся под значительными визовыми и финансовыми ограничениями, введенными из-за аннексии Крыма и роли Москвы в конфликте на востоке Украины.

Еще одним знаком напряженности в отношениях России и США стало заявление Кремля о том, что Тиллерсон в ходе своего визита в Москву не будет встречаться с президентом Владимиром Путиным.

В соответствии с протоколом он проведет встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Тиллерсон лично знаком с Путиным; к тому же, это будет первый случай, когда американский госсекретарь не встретится с главой государства в свой первый официальный приезд в Москву.

Россия утверждает, что США не предоставили доказательств того, что сирийские власти обладают запасами химического оружия.

Россия и Иран, главные союзники Башара Асада, также угрожают ответными мерами в случае дальнейших бомбардировок со стороны США.