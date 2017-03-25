Страны Евросоюза подписали декларацию о приверженности общему будущему

Лидеры стран Евросоюза на юбилейном саммите в Риме подписали итоговую декларацию, в которой подтвердили свою приверженность принципам общего будущего в составе ЕС.

Главы государств и правительств 27 стран ЕС в субботу, 25 марта, на юбилейном саммите в Риме подписали итоговую декларацию к 60-летию Римских договоров. В этом документе лидеры стран ЕС подтвердили свою приверженность общему будущему в составе Европейского Союза.

Подписание документа состоялось во Дворце консерваторов на Капитолийском холме, где 25 марта 1957 года шесть стран - ФРГ, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург - заключили Римский договор, заложивший основу для образования Европейского Экономического Сообщества (ЕЭС) и единой Европы.

Туск: У Европы есть только две возможности

Во вступительной речи на открытии саммита глава Евросовета Дональд Туск призвал лидеров стран Евросоюза взять на себя ведущую роль. "Докажите, что именно вы сегодня являетесь лидерами Европы, что вы можете позаботиться о великом наследии, доставшемся нам 60 лет назад от героев европейского единства", - заявил Туск. У Европы как у политического субъекта есть только две возможности: она либо останется объединенной, либо перестанет существовать, уверен глава Евросовета.

Дональд Туск призвал страны ЕС вспомнить об основополагающих принципах Европейского Союза, а не заострять внимание на различиях в понимании принципов этого сообщества. В свое время отцы-основатели "не вели дискуссий о различных скоростях", не думали о выходе из состава Европейского Союза, а, несмотря на "трагические обстоятельства новейшей истории, вложили всю свою веру в единство Европы", напомнил Туск.

Накануне федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила уверенность, что примеру Великобритании, граждане которой проголосовали за отказ от членства в ЕС, больше не последует ни одна страна Евросоюза. 29 марта правительство Великобритании подаст официальное заявление о выходе из состава Евросоюза.