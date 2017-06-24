Страны ЕС не смогли договориться о распределении беженцев

По этому вопросу не удалось достичь прогресса, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель. При этом она подчеркнула, что никогда не прекратит поднимать тему справедливого распределения беженцев
"Мы должны проявить солидарность в момент, когда сосед сталкивается с огромным притоком беженцев или мигрантов", - сказал президент Франции Эмманюэль Макрон. Он добавил, что будет на стороне Меркель, с тем чтобы избежать повторения миграционного кризиса двухлетней давности. Тогда канцлер заняла мужественную позицию, отметил французский президент.
На форуме Макрон говорил с главами стран Вышеградской четверки - Польши, Венгрии, Чехии и Словакии - на эту тему, но никаких результатов не достиг. Один из активных критиков политики Меркель по беженцам премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что сначала нужно прийти к соглашению по тем пунктам, в которых позиции сторон сходятся.
160 тысяч беженцев, которых нужно распределить по странам ЕС, - это 0,035 процента от общего населения, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. "Европа должна с этим справиться", - сказал он.
В рамках программы Евросоюза по перераспределению беженцев около 160 тысяч человек, попавших на территорию Италии и Греции, должны быть направлены в различные страны Европы. Их планируется расселить по всем странам ЕС в соответствии с квотами для каждого государства, реализация программы началась осенью 2015 года.
В марте 2017 года Польша, Венгрия, Чехия и Словакия обвинили Евросоюз в "давлении" в вопросах миграционной политики. Еврокомиссия пригрозила странам, не желающим соблюдать квоты, штрафной процедурой в их отношении в связи с нарушением соглашений ЕС.