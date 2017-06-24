Страны ЕС не смогли договориться о распределении беженцев

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Deutsche Welle
суббота, 24 июня 2017 г. 15:40
В Брюсселе в пятницу, 23 июня, закончился саммит лидеров стран Евросоюза - они так и не смогли договориться о распределении беженцев.
© AP / Scanpix

По этому вопросу не удалось достичь прогресса, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель. При этом она подчеркнула, что никогда не прекратит поднимать тему справедливого распределения беженцев

"Мы должны проявить солидарность в момент, когда сосед сталкивается с огромным притоком беженцев или мигрантов", - сказал президент Франции Эмманюэль Макрон. Он добавил, что будет на стороне Меркель, с тем чтобы избежать повторения миграционного кризиса двухлетней давности. Тогда канцлер заняла мужественную позицию, отметил французский президент.

На форуме Макрон говорил с главами стран Вышеградской четверки - Польши, Венгрии, Чехии и Словакии - на эту тему, но никаких результатов не достиг. Один из активных критиков политики Меркель по беженцам премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что сначала нужно прийти к соглашению по тем пунктам, в которых позиции сторон сходятся.

160 тысяч беженцев, которых нужно распределить по странам ЕС, - это 0,035 процента от общего населения, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. "Европа должна с этим справиться", - сказал он.

В рамках программы Евросоюза по перераспределению беженцев около 160 тысяч человек, попавших на территорию Италии и Греции, должны быть направлены в различные страны Европы. Их планируется расселить по всем странам ЕС в соответствии с квотами для каждого государства, реализация программы началась осенью 2015 года.

В марте 2017 года Польша, Венгрия, Чехия и Словакия обвинили Евросоюз в "давлении" в вопросах миграционной политики. Еврокомиссия пригрозила странам, не желающим соблюдать квоты, штрафной процедурой в их отношении в связи с нарушением соглашений ЕС.

Deutsche Welle
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