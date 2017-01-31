Сторонники Трампа: страна без границ - это не страна

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bbcrussian.com
вторник, 31 января 2017 г. 17:30
Американские сторонники Дональда Трампа в массе своей безучастны к буре протестов, поднявшейся в мире из-за его указа, временно закрывающего въезд в США беженцам и гражданам семи стран с преобладающим мусульманским населением.
Spaudos konferencija
© AFP/Scanpix

Более того: не исключено, что в результате этого шага рейтинг Трампа среди его многомиллионной группы поддержки лишь вырастет.

Ведь, несмотря ни на что, он до сих пор рос. Опрос университета Куиннипиэк, результаты которого были обнародованы в прошлый четверг, дал новому хозяину Белого дома убогий рейтинг в 36% среди населения в целом. Это гораздо ниже, чем у любого нового президента в современной истории США.

Но среди республиканцев рейтинг Трампа продолжал расти. За две недели до этого он достигал 76%. Хотя СМИ продолжали дружно топить Трампа, сейчас о его деятельности отзывается положительно уже 81% республиканцев.

Среди демократов же рейтинг Трампа упал за две недели с 10% до почти невидимых 4%.

Знакомый бруклинский художник жалуется, что в выходные взрослая дочь-активистка экспроприировала у него на антитрамповские плакаты весь картон. Интеллигенция побережий бурлит. Высокотехнологические миллиардеры Кремниевой долины, зависящие от привозных мозгов, пишут протесты. Негодует престижная пресса. Модные кофейни Starbucks в пику Трампу объявили о намерении нанять 10 тысяч беженцев.

В интернете ходит коллективное "письмо солидарности" "советских евреев-беженцев" на английском. Подписавшие его на вечер понедельника 1194 человека, от Маши Гессен до Павла Литвинова, выражают поддержку американской программе приема беженцев и заявляют протест против президентского указа Трампа, "закрывающего двери Америки беженцам, которые отчаянно ищут нашей защиты".

Демонстранты оккупируют международные аэропорты.

Электрорат Трампа происходящее в стране ничуть не смущает

И тем не менее не исключено, что вся эта буча никак не уменьшит популярность Трампа среди его фанатов. Я, по крайней мере, не встречал ни одного, в чьих глазах эта история его бы уронила, хотя многие признают, что указ был написан на скорую руку, невнятно и местами небрежно.

Поскольку узкий круг трамповских помощников не удосужился посоветоваться со знающими людьми, запрет на въезд в США первоначально распространялся и на обладателей грин-карт, то есть постоянного вида на жительство. Этот промах быстро исправили, но он оставил неприятный привкус.

Пентагону пришлось отстаивать задержанных на въезде иракцев, которые помогали американским военным, работая, например, переводчиками, и рисковали при этом жизнью.

Сторонники Трампа философски замечают на это, что в стране происходит политическая революция, а такие явления всегда несколько хаотичны.

Корреспондент агентства Рейтер Лайла Кирни и ее коллеги изучили ситуацию в американской глубинке и нашли, что работяги и средний класс Среднего Запада и Юга страны, то есть трамповский электорат, относятся к иммиграционному запрету флегматически, являя разительный контраст буче в прибрежных городах США, которая предстает перед ними на телеэкранах.

Они отмахиваются от того, как топорно был обставлен этот шаг, от вреда, нанесенного внешним связям Америки, и судебных тяжб, которыми он сопровождается.

"Я не против иммигрантов, - сказала агентству 69-летняя пенсионерка Луиза Инграм из Алабамы. - Я просто хочу удостовериться, что они не привезут с собой угрозу".

Люди Трампа говорят, что речь идет о реакции на побоище 2015 года в Сан-Бернардино, теракт братьев Царнаевых в Бостоне и на серию нападений в Европе.

"Мы не хотим, чтобы в США повторилась ситуация, которая существует сейчас в части Франции, Германии и Бельгии", - заметил в интервью агентству Рейтер один деятель новой администрации.

Ему вторила 60-летняя пенсионерка Кэндас Уитер из Мичигана. "Смотрите, что делается в Европе, - сказала она. - Я боюсь туда ездить".

"Страна без границ - это не страна, - заявил 63-летний Стив Херш из Вирджинии, который тоже голосовал за Трампа. - Вы не можете закрыть въезд всему миру, но я считаю, что в свете того, что происходит в некоторых его районах, он [Трамп] поступил благоразумно".

Временно закрыв беженцам въезд, Трамп ничуть не упал во мнении своих избирателей, а может, и возвысился. Но он, видимо, не добавил к ним демократов, которые ему еще пригодятся.

Как мусульмананам запрещали въезд в США раньше

Сторонники Трампа говорят, что он не сделал ничего такого, чего бы не делали некоторые его предшественники-демократы. По их словам, Джимми Картер закрывал въезд в США иранцам, а Барак Обама в 2011-м на полгода перестал выдавать визы иракцам после того, как двое беженцев из этой страны были изобличены в причастности к терактам на родине.

Обама, который до этого тихо осваивался со своим пенсионным положением, сейчас не выдержал и опроверг вышесказанное, а заодно поддержал протесты против трамповского указа. Газеты принялись выяснять, кто тут прав.

В мае 2011 года в Кентукки были арестованы двое иракских беженцев после того, как власти узнали от доносчика, что один из них, Ваад Рамадан Абван, изготавливал в Ираке импровизированные взрывные устройства, которыми были убиты сотни американских солдат.

ФБР исследовало осколки тысяч этих устройств и нашло отпечатки пальцев Абвана на мобильнике, который служил взрывателем бомбы в 2005 году. Разоблачение бомбиста вызвало фурор в конгрессе, и Обама обещал заново изучить подноготную 58 тысяч иракцев, которые к тому времени получили убежище в США.

В результате этих проверок приток иракских беженцев в США действительно резко сократился. Но Обама, как выяснилось, никогда не закрывал им въезд полностью. В итоге Трамп получил от газетчиков пару Пиноккио, являющихся в США единицей измерения лжи.

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