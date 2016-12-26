Сторонник Трампа спрогнозировал отмену 70% указов Обамы

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Gazeta.ru
понедельник, 26 декабря 2016 г. 12:01
Бывший спикер конгресса США Ньют Гингрич заявил в эфире телеканала Fox News, что после инаугурации избранный президент США Дональд Трамп отменит около 70% указов, подписанных Бараком Обамой.
Newtas Gingrichas
© Reuters/Scanpix

”Я считаю, что в первые дни после своего назначения он отменит 60 или 70% указов, которые ему достанутся в наследство от Барака Обамы. Также мне кажется, что он попробует наладить контакт с некоторыми представителями Демократической партии, что может удивить республиканцев, но эти действия помогут Трампу добиться увеличения количества своих сторонников в Белом доме и сенате”, — сказал Гингрич.

По его словам, Трамп сможет отменить даже те указы Обамы, которые в силу объективных обстоятельств не подлежат пересмотру, с помощью ”умных юристов, которые это сделают”.

Экс-спикер также назвал последние действия Обамы ”отчаянным исступлением”, сравнив его наследие с ”куклой, из которой выпустили воздух, и она все сжимается и сжимается”.

Ранее президент США Барак Обама распространил действие ”закона Магнитского” на весь мир.

Gazeta.ru
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