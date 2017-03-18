Столтенберг: страны Балтии не подвержены угрозе нападения

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rus.DELFI.lv
суббота, 18 марта 2017 г. 15:15
НАТО не считает, что страны Балтии подвержены угрозе конвенционального военного нападения, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщает Leta.
Jens Stoltenberg
© Reuters/Scanpix

"Мы встревожены действиями России и ее возможными намерениями, но в то же время важно, чтобы мы не драматизировали ситуацию", — сказал он.

В последние несколько месяцев в странах Балтии и Польше размещены международные силы альянса в ответ на опасения этих стран по поводу того, что после российской агрессии на Украине они могут стать следующей жертвой.

НАТО видит обеспокоенность в связи с терроризмом и кибератаками, но ничто не указывает на возможность "конвенционального военного нападения на какую-либо из стран НАТО, в том числе страны Балтии", — сказал Столтенберг.

Генеральный секретарь альянса прибыл в Копенгаген для переговоров с датским правительством.

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