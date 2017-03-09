Столтенберг призывает больше привлекать женщин в вооруженные силы НАТО

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rus.DELFI.lv
четверг, 9 марта 2017 г. 08:00
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса привлекать больше женщин в вооруженные силы, а также к разработке политики обороны и безопасности.
Jensas Stoltenbergas
© Reuters / Scanpix

"Если мы хотим видеть в альянсе лучших людей, нам надо позаботиться о том, чтобы женщины играли более значительную роль. Мы не можем комплектовать из 50% населения", — сказал Столтенберг.

"Каждый из союзников должен с государственной ответственностью решать этот вопрос", — добавил он.

40% персонала НАТО — женщины, но генеральный секретарь не удовлетворен их количеством в руководстве и на оперативных должностях. "НАТО больше не является мужским миром", — подчеркнул Столтенберг.

Он добавил, что четверть министров обороны в странах альянса — женщины, что является небывалым показателем и большим шагом вперед. "Тот факт, что участвует все больше женщин, доказывает, что изменения возможны даже в таких традиционно мужских организациях, как НАТО и вооруженные силы вообще", — заявил Столтенберг.

Доля женщин в вооруженных силах стран НАТО достигла самого высокого в истории уровня, но составляла в 2015 году только 10,8%.

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