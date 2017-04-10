Стокгольмский террорист на допросе заявил, что давил "неверных" по приказу ИГ

NEWSru.com
понедельник, 10 апреля 2017 г. 08:22
Подозреваемый в совершении теракта в Стокгольме уроженец Узбекистана Рахмат Акилов на допросе признался шведским правоохранителям, что действовал по приказу террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), сообщает ТАСС со ссылкой на местную газету Aftonbladet.
Išpuolis Stokholme: sunkvežimis įvažiavo į žmonių minią
© Vida Press

Как отмечает издание, на допросе подтвердилась информация о том, что задержанный является мусульманином и симпатизирует террористам. Он заявил представителю полиции, что атака была возмездием за бомбардировки в Сирии, а погибших под колесами угнанного им грузовика он назвал "неверными".

Ранее местные СМИ узнали, что Акилов в 2014 году пытался получить вид на жительство в Швеции, однако получил отказ. 24 февраля этого года он был объявлен в розыск как укрывающийся от депортации, но найти его иммиграционные службы не могли.

Накануне шведские правоохранители подтвердили, что задержанный симпатизирует экстремистским организациям. Подробностей на этот счет полиция не предоставила, однако пробел восполнили журналисты. Так, по данным одной из газет, Акилов ассоциирует себя с группировкой "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" ("Партия исламского освобождения"). В России она признана террористической организацией и запрещена.

Местные СМИ также подчеркнули еще одну деталь в биографии террориста: он мог быть специалистом-взрывником. Во всяком случае при собеседовании в строительную компанию в Швеции он указал это в числе своих навыков.

В пятницу грузовик в центре Стокгольма въехал в универмаг Ahlens, задавив насмерть четверых. Еще 15 человек получили ранения. При совершении нападения использовался служебный автомобиль компании Spendrups. В организации объяснили, что один из ее клиентов вызвал машину, дождался ее и, когда водитель покинул кабину, забрался внутрь и уехал.

В воскресенье прокуратура Швеции сообщила о задержании второго подозреваемого в совершении теракта. Информации о нем к настоящему моменту нет.

NEWSru.com
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