Стокгольм: грузовик въехал в толпу в центре города

Грузовой автомобиль въехал в толпу в центральной части Стокгольма.

Как сообщает местная полиция, в результате погибли как минимум три человека, местные СМИ сообщают также о восьми пострадавших.

Власти склоняются к версии теракта в центре шведской столицы.

Сообщается, что машина с пивом въехала в торговый центр на главной пешеходной улице города Дротнинггатан. Центральная часть города оцеплена полицией.

По шведскому телевидению транслируются кадры, на которых видны накрытые тканью тела, передает "BBC".

По данным властей, подозреваемый в наезде на людей уже задержан. Его имя пока не называется. Шведские СМИ сообщают, что грузовик принадлежал одной из местных пивоварен и был угнан подозреваемым.

Присутствующие на месте происшествия репортеры сообщают о пожаре и ситуации полного хаоса, передает DW. По информации шведской телекомпании SVT, также были слышны выстрелы.

По центру города ездит полицейский автомобиль, из которого по громкоговорителю предупреждается о террористической угрозе.

Имеющаяся на данный момент информация указывает на то, что в Стокгольме совершена террористическая атака, заявил премьер-министр Швеции Стефан Лёвен.

Шведская разведслужба Sapo в интервью AFP также сообщила о "преднамеренной атаке", совершенной на оживленной улице в центре столицы.

По информации СМИ, полиция оцепила здание парламента и обратилась к жителям Стокгольма оставаться в закрытых помещениях и воздержаться от поездок в центр города. Остановлено движение метро и железнодорожное сообщение, пишет dpa.

Над центром шведской столицы кружат полицейские вертолеты.

Корреспондент шведской газеты Aftonblad сообщает в Twitter о задымлении в центре Стокгольма и полицейских в противогазе.

