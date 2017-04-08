Стокгольм: эстонцы во время теракта спрятались в подвальном магазине

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Leta
суббота, 8 апреля 2017 г. 11:21
Оказавшиеся в центре Стокгольма эстонцы в пятницу во второй половине дня, когда произошел теракт, спрятались в одном из подвальных магазинов — об этом в субботу пишет Оhtuleht.
Išpuolis Stokholme: sunkvežimis įvažiavo į žmonių minią
© Vida Press

"Мы спрятались в одном из подвальных магазинов, здесь около 20 человек. Некоторые из них в истерике, поскольку не знают, что с их родными, которых они потеряли. Сейчас они уже успокаиваются. Полицейский спецназ зашел к нам и приказал всем оставаться на местах, поскольку опасная ситуация пока сохраняется", — описала газете ситуацию эстонка Мерике.

"Мы в тот момент были на улице и стояли у строительных ограждений. Грузовик уже врезался в стену дома, но тут кто-то закричал, что там может быть бомба. Началась страшная паника. Мы бросились в ближайшую узкую улочку, нашли первый же магазин, в котором и спрятались", — продолжила Мерике.

Эстонка Варье, приехавшая в Стокгольм на курсы повышения квалификации учителей, в тот момент обедала с коллегами в ресторане на улице Дроттнинггатан.

"Мы уже заканчивали обед, как вдруг увидели бегущих по улице людей. Они бежали, плакали и кричали", — рассказала Варье. По ее словам, перед этим она со своими коллегами ходила по магазинам на той же улице.

"Мы гуляли и я еще предложила побродить еще немного. Даже думать не хочется, что случилось бы, останься мы на улице еще немного", — продолжила Варье.

"Это ужасное чувство, когда нечто подобное происходит так близко от тебя. Сейчас шок понемногу проходит и начинаешь понимать, что случилось. Но дрожь не отпускает", — сказала она в интервью газете.

По ее словам, в еще большем шоковом состоянии были те коллеги, которые видели поблизости грузовик, въехавший в толпу людей.

Произошедший в пятницу в Стокгольме теракт, в котором погибли четыре человека и пострадали 15 людей, не повысил уровень опасности в Эстонии и, по данным эстонских правоохранительных органов, нет оснований повышать уровень опасности в стране.

Генеральный директор департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер подтвердил, что официальные власти Эстонии внимательно следят как за поступающей из Стокгольма информацией о совершившем наезд на людей грузовике, так и о безопасности в Эстонии. Хотя уровень опасности не изменился, полиция берет под усиленный контроль все места скопления людей, а полицейские патрули внимательнее прежнего будут следить за ситуацией и в торговых центрах.

Министр внутренних дел Эстонии Андрес Анвельт выразил соболезнование близким погибших и пострадавших в произошедшей в центре Стокгольма трагедии.

Leta
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