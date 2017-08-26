Старые дизельные авто из Германии могут оказаться в Польше

Автомобили с дизельным двигателем гданьский импортер подержанных машин Global Imports своим клиентам в данный момент не предлагает. "Мы все дальше уходим от дизеля", - объясняет один из продавцов компании, добавляя, что теперь такие модели заказывают редко. То, что появление в соседней Германии утилизационной, или экологической, премии, которую будут выплачивать при обмене старого дизельного авто на новое, способно изменить ситуацию в Польше, местные торговцы подержанными машинами не исключают.

Высокие премии и популярные модели

Этот вопрос сейчас активно обсуждается в отрасли, признает один из продавцов. Проблема, однако, по его словам, состоит в том, что еще никто не знает, как немецкая премия повлияет на польский авторынок. Поэтому все сейчас просто предпочитают ждать.

По сообщениям в СМИ, перед тем, как немецкие покупатели, воспользовавшись экологической премией, станут счастливыми обладателями новых автомобилей, работающих на дизельном топливе, отдаваемые ими взамен старые машины должны быть утилизированы. Премию в размере до 10 тысяч евро - для многих поляков это довольно крупная сумма - будут выплачивать концерн Volkswagen и его "дочка" Audi.

Около 2000 евро за обмен дизельного авто, которому не меньше 7 лет и которое соответствует экологическому стандарту Евро-4, на новое пообещали заплатить BMW, Toyota и Daimler. При этом в данном случае старые машины не планируется отправлять на металлолом. Именно они и могут позже всплыть на польском рынке. В 2016 году машины марки BMW были в Польше на шестом месте по популярности среди подержанных авто. Toyota и Mercedes заняли девятую и десятую позиции.

Угроза со стороны дешевых подержанных машин из ФРГ

С 2011 года рынок подержанных автомобилей в Польше постоянно растет. По данным, которые содержатся в ежегодном докладе Польской ассоциации автомобильной промышленности (PZPM), только с 2015 по 2016 годы такой рост составил 20 процентов. При этом среди машин, впервые допущенных к использованию, две трети приходится на подержанные и треть - на новые.

В общей сложности за год в стране было поставлено на учет около 1,5 млн авто, из них свыше половины - 54 процента - были выпущены 10 и более лет назад, поэтому особенно негативно воздействуют на окружающую среду. Как транзитное государство, через которое машины далее перегоняют на восток, Польша уже не играет существенной роли.

"Вопрос состоит в том, как будет применяться немецкая экологическая премия, - отметил в интервью DW Якуб Фарыс, председатель PZPM. - Если старые дизельные автомобили не будут утилизироваться, это может стать для нас проблемой". Одновременно Фарыс не может себе представить, что немецкие власти из-за соображений, связанных с приближающимися выборами в бундестаг, могут перенести экологический ущерб от старых дизельных машин на польскую территорию.

Глава PZPM прогнозирует, что дизельные авто, соответствующие стандартам от Евро-1 (1992 год выпуска) до Евро-4 (2009 год выпуска) и обмениваемые на новые в ФРГ, окажутся в странах ЕС на востоке континента. Поскольку в Германии их не будут отправлять на лом, а в восточноевропейских государствах на них еще можно будет вполне легально ездить.

Такие машины, опасается Фарыс, подешевеют, поэтому спрос на них в Польше сильно вырастет. "100 тысяч дизельных автомобилей, которым не больше 7 лет, не вызовут драматических последствий на рынке, но миллион их был бы уже катастрофой", - объяснил Фарыс. Их поток вызвал бы сильное снижение цен не только на подержанные, но и на новые машины, и негативно повлиял бы на положение на польском авторынке.