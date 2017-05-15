Старинный отель в Венеции подперли исполинскими руками

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NEWSru.com
понедельник, 15 мая 2017 г. 18:33
Итальянский художник Лоренцо Куинн в рамках Венецианской биеннале представил свою новую работу: две гигантские руки, поднимающиеся из вод Гранд-канала и поддерживающие историческое здание отеля Ca’ Sagredo XIV века постройки.

Как поясняет designboom, массивная скульптура призвана напомнить о последствиях глобального потепления. Куинн часто используют в своих скульптурах различные части тела, и в данном случае исполинские руки символизируют силу, которая может как поддержать, так и разрушить.

Композиция, по замыслу автора, подчеркивает хрупкость архитектуры и экологии и их восприимчивость к силам природы и человека, изменению климата и времени распада.

Руки длиной более 10 метров были изготовлены в студии художника, а потом их пришлось аккуратно транспортировать на лодках по каналам и устанавливать на стену отеля с помощью подъемного крана.

Скульптура будет находиться здесь и радовать зрителей до 26 ноября.

NEWSru.com
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